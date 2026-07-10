Συνελήφθησαν δύο άτομα για την πυρκαγιά στην Οινούσσα — προκλήθηκε από σπινθήρες αυτοκινήτου

Δύο ημεδαποί, 34 και 17 ετών, οδηγήθηκαν στην εισαγγελία μετά τον εντοπισμό ότι κατά τη διέλευση εκτός δρόμου το όχημά τους προκάλεσε σπινθήρες που πυροδότησαν ξηρή βλάστηση. Η έρευνα έγινε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι της φωτιάς στην Οινούσσα

Δύο κάτοικοι της περιοχής, ηλικίας 34 και 17 ετών, προσήχθησαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τοπική Κοινότητα Οινούσσας Σερρών. Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, η φωτιά προκλήθηκε άθελά τους όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν κινήθηκε εκτός οδικού δικτύου και, διασχίζοντας ανώμαλο έδαφος, προκάλεσε σπινθήρες που άναψαν την ξηρή βλάστηση.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ηλικίες των συλληφθέντων: 34 και 17 έτη.

και έτη. Αιτία: σπινθήρες από την πρόσκρουση οχήματος σε ανώμαλο έδαφος.

Διαδικασία: προανάκριση από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Η σύλληψη αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την επικρατούσα εικόνα που σημειώνει το Πυροσβεστικό Σώμα: η πλειονότητα των αγροτοδασικών πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Στο δελτίο που συνοδεύει τα στοιχεία αναφέρεται ότι από την αρχή του έτους μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 551 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 715.085,08 ευρώ, ενώ έχουν πραγατοποιηθεί 176 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτόφωρων διαδικασιών.

Σύνολο ενεργειών (2026 έως 10/7) Αριθμός Διοικητικά πρόστιμα 551 Συνολικό ύψος προστίμων (€) 715.085,08 Συλλήψεις (αυτόφωρο) 176

Από τις 176 αυτές συλλήψεις, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι 162 (ποσοστό 92,05%) αφορούσαν φωτιές από αμέλεια και οι 14 (ποσοστό 7,95%) εμπρησμούς από πρόθεση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι αρμόδιες υπηρεσίες διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και εντείνουν τους ελέγχους, με στόχο την αποτροπή νέων περιστατικών.

Για τους κατοίκους των Σερρών και τους αγρότες της περιοχής τα κρίσιμα συμπεράσματα είναι πρακτικά:

Η κυκλοφορία εκτός οδικού δικτύου σε ξηρές, καλοκαιρινές συνθήκες αυξάνει τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση οχημάτων σε αγροτικές εκτάσεις και αποφυγή εργασιών που δημιουργούν σπινθήρες.

Η άμεση ενημέρωση των αρχών και η τήρηση των οδηγιών πολιτικής προστασίας μειώνουν τον κίνδυνο για οικισμούς όπως η Οινούσσα και το κοντινό Νέο Σούλι.

Η υπόθεση θα ακολουθήσει τη νομική διαδικασία ενώπιον της εισαγγελικής αρχής. Οι τοπικές αρχές καλούν σε επαγρύπνηση, καθώς το καλοκαίρι παραμένει περίοδος υψηλού κινδύνου για δασικές και αγροτοδασικές πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.