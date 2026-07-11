Συνελήφθησαν στην Κέρκυρα δύο άνδρες για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις

Δύο συλλήψεις στην Κέρκυρα, για αποφάσεις δικαστηρίων με ποινές φυλάκισης και χρηματικές καταδίκες. Οι προσαγωγές έγιναν από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία.

Επιχειρήθηκε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων από δυνάμεις της Αστυνομίας Κέρκυρας

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας προχώρησαν, βραδινές ώρες της 10ης Ιουλίου 2026, στη σύλληψη δύο προσώπων για τα οποία εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις. Οι προσαγωγές έγιναν από διαφορετικές υπηρεσίες της Αστυνομίας και οι συλληφθέντες οδηγούνται πλέον στη δικαστική διαδικασία που προβλέπεται.

Στην πρώτη περίπτωση, η σύλληψη έγινε από την Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.). Πρόκειται για 25χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου υπήρχε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Μεσσηνίας. Η ποινή που του έχει επιβληθεί είναι 42 μήνες φυλάκισης και 300 ευρώ χρηματική ποινή, για αδικήματα που αφορούν απάτη με υπολογιστή και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών, εκτελεσθείσες κατά συναυτουργία.

Η δεύτερη σύλληψη διενεργήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου υπήρχε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, με επιβληθείσα ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Η πρώτη σύλληψη αφορούσε αδικήματα στον χώρο της κυβερνοεγκληματικότητας.

Η δεύτερη σχετίζεται με υπόθεση υπόθαλψης και παραβάσεις μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη δράση για την εκτέλεση αποφάσεων ελληνικών δικαστηρίων και την αντιμετώπιση αδικημάτων που επηρεάζουν την ασφάλεια των πολιτών — από οικονομικά και ηλεκτρονικά εγκλήματα μέχρι θέματα που σχετίζονται με την παράνομη διαμονή και αρωγή σε δράστες εγκλημάτων.

Ηλικία Υπηρεσία σύλληψης Δικαστική απόφαση Ποινή Αδικήματα 25 Ο.Π.ΔΙ. Μονομελές Πλημμελειοδικείο Μεσσηνίας 42 μήνες + 300€ Απάτη με υπολογιστή, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών 42 Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Τριμελές Εφετείο Κέρκυρας 18 μήνες Υπόθαλψη εγκληματία, παράβαση νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Για τους κατοίκους της Κέρκυρας, η είδηση αυτή επισημαίνει δύο σημαντικά σημεία: πρώτον, ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού εκτελούν ενεργά αποφάσεις δικαστηρίων από άλλες περιοχές και δεύτερον, ότι ο κύκλος των υποθέσεων που φτάνουν στη δικαιοσύνη είναι ευρύς, περιλαμβάνοντας τόσο ψηφιακά εγκλήματα όσο και υποθέσεις με μεταναστευτική διάσταση.

Οι συλληφθέντες, όπως αναφέρεται, έχουν μεταφερθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας συνεχίζει, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, τις έρευνες και τις επιχειρήσεις για την εφαρμογή του νόμου στο νησί.