Τεχνολογία και παλιές φωτογραφίες οδήγησαν σε συλλήψεις για τον εμπρησμό της Marfin

Μετά από 16 χρόνια το αρχείο της φονικής επίθεσης σε υποκατάστημα της Marfin άνοιξε ξανά, χάρη σε ανώνυμη πληροφορία και τεχνολογική ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο που επέτρεψε την ταυτοποίηση τριών υπόπτων.

Η έρευνα που «ξανάζησε» την υπόθεση

Μια ανώνυμη ηλεκτρονική πληροφορία στάθηκε η αφορμή για να επανεξεταστεί το φάκελος της δολοφονικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin, που συγκλόνισε την Ελλάδα τον Μάιο του 2010. Οι αρχές άνοιξαν ξανά την υπόθεση και, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά μέσα, κατάφεραν να εντοπίσουν δύο άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση.

Πώς συνέδεσαν τα κομμάτια

Το σημείο εκκίνησης ήταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα και μέλη που υποτίθεται ανήκαν στην ίδια ομάδα. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επανέφερε το προανακριτικό υλικό από το αρχείο και, σε συνδυασμό με νέες αναλύσεις εικόνας, βρήκε σημεία ταύτισης μεταξύ υλικού από την ημέρα της επίθεσης και προσωπικών αρχείων των υπόπτων — φωτογραφιών και βίντεο από διακοπές το 2009.

Οι ερευνητές σύγκριναν ένδυση και αντικείμενα (σακίδια) σε παλαιό και επίμαχο υλικό.

Η τεχνολογία καθαρισμού εικόνας κατέστησε δυνατή την αναγνώριση λεπτομερειών που προηγουμένως ήταν ασαφείς.

Στη συνέχεια ζητήθηκε συνδρομή εγκληματολογικών εργαστηρίων για περαιτέρω ψηφιακή επεξεργασία.

Συλλήψεις και επόμενα βήματα

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών και μία γυναίκα, η οποία διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται να συλληφθεί το επόμενο διάστημα. Οι δύο άνδρες κρατούνται και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας, με την εξέλιξη της διαδικασίας να προσδιορίζεται χρονολογικά για την ερχόμενη Τρίτη.

Έτος Σημαντικό γεγονός 2009 Φωτογραφίες και βίντεο από διακοπές που χρησιμοποιήθηκαν στην ταυτοποίηση 2010 Δολοφονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin (Μάιος) 2026 Επανεξέταση της δικογραφίας και συλλήψεις μετά από ανώνυμη πληροφορία

Τεχνολογία στην υπηρεσία της δικαιοσύνης — αλλά και ερωτήματα

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αξιοποίησαν μεθόδους που περιλαμβάνουν ψηφιακό «καθάρισμα» εικόνας και τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για να προσαρμόσουν την εμφάνιση των υπόπτων στα χρόνια που πέρασαν και να διευκολύνουν την αναγνώριση. Η χρήση τέτοιων εργαλείων δείχνει πόσο αλληλένδετα γίνονται τα ψηφιακά αποδεικτικά με την εξέλιξη των ερευνών, ωστόσο ανοίγει συζητήσεις για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αναλύσεων εικόνας στην ποινική διαδικασία.

Στο επόμενο στάδιο, οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απολογηθούν και η δικογραφία θα αξιολογηθεί εκ νέου από την ανακρίτρια. Η υπόθεση, πέρα από την ποινική διάσταση, επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το πώς η τεχνολογία μπορεί να φέρει στο φως στοιχεία που πριν φαινόταν χαμένα και τις προκλήσεις που αυτό συνεπάγεται για την αποδεικτική διαδικασία.

Σημείωση: Οι πληροφορίες βασίζονται σε επίσημες ανακοινώσεις του ανακριτικού και αστυνομικού έργου και σε στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα με την επανεξέταση της δικογραφίας.