Θεατρική παράσταση «Αι γυμνισταί» στο Άστρος — καλοκαιρινή στάση στο Παράλιο Θέατρο

Η κωμωδία του Γιώργου Σίμωνα «Αι γυμνισταί» θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Παραλίου Άστρους στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας της ομάδας.

Παραλία, χιούμορ και σκηνές ζωής στο Ανοιχτό Θέατρο

Η κωμωδία «Αι γυμνισταί» του Γιώργου Σίμωνα θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Παραλίου Άστρους, στο πλαίσιο της φετινής καλοκαιρινής περιοδείας. Το έργο φέρνει στη σκηνή τέσσερις χαρακτήρες που προκύπτουν από μια τυχαία συνάντηση στην παραλία και με όπλο το χιούμορ και την αθωότητα θέτει ζητήματα γύρω από την επιθυμία, την ανάγκη για επικοινωνία και τον φόβο του θανάτου.

Η παράσταση αναδεικνύει την αξία της φιλίας και της ανθρώπινης συντροφικότητας, με τους τέσσερις ρόλους να ερμηνεύονται από δύο ηθοποιούς και με αναφορές που φέρνουν στη μνήμη τόσο τον Όσκαρ Ουάιλντ όσο και τον κινηματογραφικό κόσμο του Γουες Άντερσον. Η σκηνοθετική επιμέλεια ανήκει στην Τώνια Ράλλη, ενώ το κείμενο και τη σκηνογραφία υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Σίμωνας.

«Αι γυμνισταί» — ένα έργο για τους ανθρώπους

Στους συντελεστές περιλαμβάνονται επίσης τεχνικοί και καλλιτεχνικοί συνεργάτες από διαφορετικά πεδία: φωτισμοί, ενδυματολογία, μουσική επιμέλεια, φωτογραφία και γραφιστικός σχεδιασμός. Η παραγωγή υλοποιείται από την ομάδα Νοσταλγία και στο καστ εμφανίζονται ο Γιώργος Τζαβάρας και ο Γιώργος Σίμωνας, μεταξύ άλλων.

Τοποθεσία: Ανοιχτό Θέατρο Παραλίου Άστρους

Έργο: «Αι γυμνισταί» (κωμωδία)

(κωμωδία) Συγγραφέας: Γιώργος Σίμωνας

Σκηνοθεσία: Τώνια Ράλλη

Παραγωγή: ομάδα Νοσταλγία

Για το κοινό του Άστρους η παρουσίαση της παράστασης στο τοπικό ανοιχτό θέατρο αποτελεί νέα επιλογή ψυχαγωγίας μέσα στο καλοκαίρι, με ενδιαφέρον για όσους αναζητούν ζωντανές θεατρικές εμπειρίες κοντά στη θάλασσα. Η δυνατότητα πρόσβασης σε παραστάσεις περιοδείας διευρύνει την πολιτιστική προσφορά της πόλης και υποστηρίζει την τοπική κοινότητα θεατών και επαγγελματιών που συνεργάζονται για την υλοποίηση τέτοιων παραγωγών.

Συντελεστής Ρόλος Γιώργος Σίμωνας Συγγραφή / Σκηνογραφία / Ερμηνεία Τώνια Ράλλη Σκηνοθεσία / Μουσική επιμέλεια Γιώργος Βλαχονικόλος Φωτισμοί Παναγιώτης Λαμπής Φωτογραφία – Trailer

Η παράσταση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα περιοδειών της ομάδας και αναμένεται να προσελκύσει κατοίκους και επισκέπτες που παρακολουθούν το θερινό θέατρο στην περιοχή. Οι τοπικές δομές πολιτισμού και τα ανοιχτά θέατρα παραμένουν σημαντικοί χώροι συγκέντρωσης και πολιτιστικής δραστηριότητας για το Άστρος, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο.