Μοτοπορεία μνήμης στο Λεωνίδιο: εκδήλωση, αναφορές και τιμή στους ήρωες της Κύπρου

Στο ιστορικό Λεωνίδιο πέρασε η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού με περίπου <strong>60</strong> μοτοσικλετιστές. Σημειώθηκαν ανάταση της σημαίας «<strong>ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ</strong>», εκδήλωση στη «Φάμπρικα Πολιτισμού» και κατάθεση στεφάνου στο κοιμητήριο του Πραγματευτή.

Εκδήλωση μνήμης και τοπική συμμετοχή

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου η ομάδα της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού πραγματοποιησε στάση στο Λεωνίδιο στο πλαίσιο της πανελλαδικής της οδοιπορίας που τιμά τα τριάντα χρόνια από τις δολοφονίες των Ισαάκ και Σολωμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας, στην πορεία συμμετείχαν περίπου 60 μοτοσικλετιστές, μεταξύ των οποίων η Αναστασία Ισαάκ.

Στον ιερό βράχο που δεσπόζει πάνω από την κωμόπολη αναρτήθηκε η σημαία με το σύνθημα «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ», ως δήλωση υποστήριξης του αγώνα για απεγκλωβισμό της Κύπρου. Ακολούθησε μεγάλη εκδήλωση στη Φάμπρικα Πολιτισμού του Λεωνιδίου, όπου χαιρέτισε ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, Εμμανουήλ Δολιανίτης, ενώ μίλησαν εκπρόσωποι της Μοτοπαρέας Λεωνιδίου, βετεράνοι της ΕΛΔΥΚ και εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας.

Τιμή στον πεσόντα και τοπικό αποτύπωμα

Μετά την εκδήλωση οι μοτοσικλετιστές μετέβησαν στο Κοιμητήριο του Πραγματευτή για την κατάθεση στεφάνου στον τάφο του υποκελευστή της ακταιωρού «Φαέθων», Νικόλαου Πανάγου, που σκοτώθηκε το 1964 κατά τους τουρκικούς βομβαρδισμούς. Στην εκδήλωση ήταν παρούσα και η κόρη του πεσόντα, κυρία Μάχη, στην οποία παρέδωσαν αναμνηστικό για την οικογένεια.

«ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ»

Η παρουσία της πρωτοβουλίας στο Λεωνίδιο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον σε τοπικά ακροατήρια και αποτέλεσε συνέχεια σειράς εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της χώρας. Μετά το Λεωνίδιο η πορεία συνέχισε προς τη Σαλαμίνα της Αττικής και στη συνέχεια προς τη Ρόδο και το Καστελόριζο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Συμμετοχή: περίπου 60 μοτοσικλετιστές.

μοτοσικλετιστές. Τοπικοί φορείς: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Μοτοπαρέα Λεωνιδίου, βετεράνοι ΕΛΔΥΚ.

Κύριες δράσεις: ανάρτηση σημαίας, εκδήλωση στη Φάμπρικα, κατάθεση στεφάνου.

Για το Λεωνίδιο, η εκδήλωση ενισχύει το ιστορικό και μνημονικό αποτύπωμα της κωμόπολης, καθώς συνδέει την τοπική κοινότητα με ευρύτερες εθνικές μνήμες. Η προβολή της εκδήλωσης μέσα από τις τοπικές δομές πολιτισμού ενισχύει και την επισκεψιμότητα της περιοχής, έστω βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία για συνεχιζόμενη επίδραση σε τουριστικά μεγέθη.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 16 Ιουλίου 2026 Συμμετέχοντες ≈ 60 μοτοσικλετιστές Κύριες στάσεις Ιστορικό Λεωνίδιο, Φάμπρικα Πολιτισμού, Κοιμητήριο Πραγματευτή

Η τοπική κοινωνία παρακολούθησε την εκδήλωση με σεβασμό προς τα θύματα και τους φορείς μνήμης. Οι φορείς της περιοχής μπορούν να αξιοποιήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες για να εμβαθύνουν το διάλογο γύρω από την τοπική ιστορία και τη σύνδεσή της με ευρύτερα γεγονότα. Κάθε δημόσια δράση που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες και δημόσιο διάλογο απαιτεί οργανωτική υποστήριξη και σεβασμό στις οικογένειες των θυμάτων — όπως φάνηκε στην παράδοση αναμνηστικού στην κόρη του Ν. Πανάγου.