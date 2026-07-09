Τρίπολη: Υποδοχή φοιτητών αρκαδικής καταγωγής από τον Καναδά με πρόγραμμα του Πανεπιστημίου

Δείπνο υποδοχής παρέθεσε ο Δήμος Τρίπολης σε φοιτητές αρκαδικής καταγωγής από τον Καναδά. Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνδυάζει ακαδημαϊκές διαλέξεις και τοπικές δράσεις με στόχο την επαφή των νέων με τις ρίζες τους.

Δήμος, Πανεπιστήμιο και ομογένεια ενώθηκαν για την επίσκεψη

Δείπνο υποδοχής σε έντεκα φοιτητές αρκαδικής καταγωγής από τον Καναδά παρέθεσε το βράδυ της Πέμπτης ο Δήμος Τρίπολης σε ταβέρνα της πόλης. Στην εκδήλωση καλωσορίσματος συμμετείχαν ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου και εκπρόσωποι της αρκαδικής ομογένειας, μεταξύ των οποίων η Πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Καναδά Νότα Ηλιοπούλου.

Αριθμός συμμετεχόντων: 11 φοιτητές.

φοιτητές. Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (θερινό σχολείο).

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (θερινό σχολείο). Προέλευση: φοιτητές από 5 πανεπιστήμια του Καναδά, με καταγωγή από χωριά γύρω από την Τρίπολη.

Στόχος της επίσκεψης είναι οι νέοι να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου καταγωγής των παππούδων τους, όπως και να έχουν επαφή με την τοπική γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, στοιχεία που —όπως σημειώθηκε— συμβάλλουν στη διατήρηση δεσμών με την πατρίδα.

«Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που δίνει τη δυνατότητα... να γνωρίσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας και την περιοχή καταγωγής τους», ανέφερε ο κ. Τζιούμης.

Η αντιδήμαρχος Παιδείας τόνισε ότι οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ευχαρίστησε την Παναρκαδική Ομοσπονδία Καναδά για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας πως τα παιδιά της δεύτερης γενιάς έρχονται για να γνωρίσουν τον τόπο των προγόνων τους και αισθάνονται σύνδεση με την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα και οι τοπικές συνέπειες

Η αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ευθαλία (Έλια) Χατζηγιάννη, ανέφερε ότι η οργάνωση του θερινού σχολείου χρειάστηκε δύο χρόνια προετοιμασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο ακαδημαϊκά μαθήματα όσο και δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως γευσιγνωσία, με στόχο την επαφή των νεαρών επισκεπτών με την τοπική κουλτούρα.

Για την τοπική κοινωνία, η παρουσία νέων με καταγωγή από τη γύρω ύπαιθρο σηματοδοτεί πιθανή ενίσχυση των δεσμών με την ομογένεια, αυξημένες επαφές με το Πανεπιστήμιο και προβολή της περιοχής ως τόπου ενδιαφέροντος για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές. Ο Δήμος, με την κίνησή του, καταδεικνύει ενεργό ρόλο στη στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών.

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Η εκδήλωση αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας να διατηρηθούν ζωντανές οι σχέσεις με τους Αρκάδες του εξωτερικού και να αναδειχθεί παράλληλα ο πολιτιστικός και εκπαιδευτικός ρόλος του Πανεπιστημίου στην περιοχή. Ο Δήμος ευχαρίστησε δημόσια την Παναρκαδική Ομοσπονδία Καναδά για την πρωτοβουλία, η οποία, όπως εκφράστηκε, ελπίζεται να έχει συνέχεια.

Η επίσκεψη των φοιτητών αναμένεται να περιλαμβάνει περαιτέρω δράσεις τις επόμενες ημέρες, με έμφαση στην εκπαίδευση και την προβολή αρκαδικών παραδόσεων.