Στήριξη της Περιφέρειας στα παιδιά του ΚΔΑΠ ΑμεΑ Τρίπολης – μήνυμα κοινωνικής συνοχής

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Αντιπεριφέρεια Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ Τρίπολης, σε εκδήλωση που σήμανε το κλείσιμο της δημιουργικής χρονιάς της δομής.

Εκδήλωση στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Τρίπολης

Σε κλίμα γιορτής και συμμετοχής πραγματοποιήθηκε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Τρίπολης η καλοκαιρινή εκδήλωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) του Δήμου Τρίπολης, που σηματοδότησε την ολοκλήρωση μίας ακόμη περιόδου δραστηριοτήτων. Η παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπογράμμισε τη σταθερή βούληση για στήριξη των δομών που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου και ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσικές και καλλιτεχνικές δράσεις, με τη συμμετοχή των παιδιών, των οικογενειών τους και του προσωπικού της δομής.

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια σε πολιτικές που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή.»

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων της Περιφέρειας ανέδειξαν δύο βασικούς άξονες: την ενίσχυση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών και την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η Αντιπεριφερειάρχης επισήμανε ότι το κλείσιμο της δημιουργικής χρονιάς αποτελεί αφετηρία για επιπλέον δράσεις από το ερχόμενο φθινόπωρο.

Στήριξη σε υποστηρικτικές δομές για παιδιά με αναπηρία.

σε υποστηρικτικές δομές για παιδιά με αναπηρία. Συμπερίληψη και κοινωνική συνοχή ως προτεραιότητα πολιτικών.

και κοινωνική συνοχή ως προτεραιότητα πολιτικών. Συνέχιση δράσεων και νέων πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια.

Για τους κατοίκους της Τρίπολης και τις οικογένειες που συνεργάζονται με το ΚΔΑΠ ΑμεΑ, η συνέχεια των προγραμμάτων σημαίνει διατήρηση της καθημερινής υποστήριξης και της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Η επιβεβαίωση χρηματοδοτικής και θεσμικής στήριξης από την Περιφέρεια μπορεί να μεταφραστεί σε περισσότερες δραστηριότητες, σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε βελτίωση των υποδομών της δομής.

Παράμετρος Σημασία για τοπική κοινότητα Δομές ΚΔΑΠ ΑμεΑ Υποστήριξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών με αναπηρία Περιφερειακή πολιτική Χρηματοδοτική και θεσμική ενίσχυση Τοπική συμμετοχή Συνεργασία Δήμου, φορέων και οικογενειών

Η παρουσία των τοπικών αρχών στην εκδήλωση καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση των δικτύων κοινωνικής φροντίδας στην Αρκαδία. Για τους γονείς και τους φροντιστές, η δέσμευση για συνέχιση των δράσεων προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας και προοπτικής για βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών από τον Σεπτέμβριο και μετά.

Η επικοινωνία μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και φορέων της κοινωνικής φροντίδας παραμένει κρίσιμη, ώστε οι πολιτικές που ανακοινώνονται να μεταφραστούν σε απτά οφέλη για τα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής. Η τοπική κοινωνία αναμένει συγκεκριμένα βήματα και προγράμματα που θα ενισχύσουν τη συμπερίληψη και την ισότητα στην καθημερινή ζωή.

Πηγή: Περιφέρεια Πελοποννήσου.