Μαζική κινητοποίηση Γορτυνίας στο Υπουργείο για οριστική λύση στην ΕΟ74

Δεκάδες Γορτυνιοί, φορείς και βουλευτές διαδήλωσαν έξω από το Υπουργείο Υποδομών ζητώντας ασφαλή και σύγχρονο άξονα στην Εθνική Οδό Τρίπολης–Πύργου (ΕΟ74). Ο Δήμος διέθεσε δύο λεωφορεία για τη μεταφορά πολιτών από την Αρκαδία.

Δυναμική παρουσία από τη Γορτυνία για την ΕΟ74

Μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με κεντρικό αίτημα την άμεση και οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων στην Εθνική Οδό Τρίπολης–Πύργου (ΕΟ74). Στην κινητοποίηση συμμετείχαν Γορτυνιοί, Αρκάδες και φίλοι της περιοχής, ενώ το κάλεσμα του Δήμου Γορτυνίας συγκέντρωσε φορείς, συλλόγους, επαγγελματίες και εκπροσώπους της Εκκλησίας.

Η παρουσία ήταν χαρακτηριστικά ενωτική και συντονισμένη: συμμετείχαν η Παγγορτυνιακή Ένωση, η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος, βουλευτές και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, που μαζί με πολίτες διατράνωσαν την ανάγκη για ασφαλή, λειτουργικό και σύγχρονο οδικό άξονα.

«Η ΕΟ74 είναι δρόμος ζωής.»

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Γορτυνίας τόνισε ότι η κινητοποίηση δεν είναι τυπική διαμαρτυρία αλλά έκκληση για την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας. Το μήνυμα προς το Υπουργείο ήταν σαφές: οι κάτοικοι απαιτούν ουσιαστικές παρεμβάσεις και δέσμευση για μόνιμες λύσεις, όχι μόνο προσωρινές αποκαταστάσεις.

Τοπικές επιπτώσεις και αιτήματα

Οι κάτοικοι της Γορτυνίας επισημαίνουν ότι η ΕΟ74 επηρεάζει καθημερινές λειτουργίες της ζωής στην ενδοχώρα: πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σχολεία, εμπορικές μεταφορές και τουριστικές ροές. Η αδυναμία ασφαλούς και συνεχούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας έχει άμεσο κόστος για επαγγελματίες, ορεινούς οικισμούς και την κοινωνική συνοχή.

Διεκδίκηση οριστικής λύσης και χρονοδιαγράμματος έργων.

Άμεση βελτίωση της συντήρησης και σημεία με προτεραιότητα ασφαλείας.

Συνεχής ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Γορτυνίας διέθεσε δύο λεωφορεία για τη δωρεάν μεταφορά διαδηλωτών από την Αρκαδία, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των πολιτών. Σύμφωνα με τις αναφορές, για πρώτη φορά τόσο μεγάλος αριθμός κατοίκων της περιοχής μετέβη στο Υπουργείο, γεγονός που καταδεικνύει την κρισιμότητα του ζητήματος για την τοπική κοινωνία.

Τι ζητούν οι κάτοικοι και οι φορείς

Τα κύρια αιτήματα συνοψίζονται στην ανάγκη για ένα ασφαλές οδικό δίκτυο και στη δέσμευση για συγκεκριμένα έργα και χρηματοδοτήσεις. Οι εκπρόσωποι των φορέων και ο Δήμος επιδιώκουν άμεση συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, ώστε να επιδώσουν υπόμνημα με τεκμηριωμένες προτάσεις και χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων.

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Η κινητοποίηση της Γορτυνίας αναδεικνύει την κλιμακούμενη ανησυχία των κατοίκων και των φορέων για ένα ζήτημα που έχει διαχρονικές συνέπειες στην καθημερινότητα και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Τα επόμενα βήματα θα κριθούν από την ανταπόκριση των αρμόδιων υπουργείων και τη γραπτή δέσμευση σε έργα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και τεχνικές λύσεις.

Για τους κατοίκους της Γορτυνίας, η ΕΟ74 δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής· είναι παράγοντας ασφάλειας και επιβίωσης για ολόκληρη την ενδοχώρα της Αρκαδίας.