Επιχειρηματική αποστολή της Αρκαδίας στη GITEX AI Europe: ευκαιρίες για εξωστρέφεια και τεχνολογική δικτύωση

Η συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων της Αρκαδίας στη GITEX AI Europe 2026 στο Βερολίνο καταγράφεται ως θετικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση και την ανάπτυξη συνεργασιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Στόχος: εξωστρέφεια και ψηφιακή μετάβαση για τις επιχειρήσεις της Αρκαδίας

Με «θετικό αποτύπωμα» ολοκληρώθηκε η παρουσία της επιχειρηματικής αποστολής της Αρκαδίας στη διοργάνωση GITEX AI Europe 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Messe Berlin στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Η έκθεση, αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τις startups, συγκέντρωσε εκπροσώπους από περισσότερες από 80 χώρες και αποτέλεσε πλατφόρμα επαφών για επιχειρήσεις, επενδυτές και ερευνητές.

Το εγχείρημα οργανώθηκε σε συνεργασία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με τη «Μετάβαση Μ.Α.Ε.» και τα Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Βασικός στόχος ήταν η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η γνωριμία με τεχνολογικές τάσεις και η αναζήτηση διεθνών συνεργασιών που μπορούν να στηρίξουν την τοπική επιχειρηματικότητα.

«Η συμμετοχή αυτής της επιχειρηματικής αποστολής στην έκθεση GITEX AI Europe αποδεικνύει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις στην Αρκαδία που καινοτομούν, που αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία στην επιχειρηματική τους λειτουργία και βρίσκονται στην πρωτοπορία του ψηφιακού μετασχηματισμού»

Η δήλωση αυτή ανήκει στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, κ. Γιάννη Τρουπή, ο οποίος τόνισε επίσης τη στρατηγική στόχευση του φορέα στην αναγνώριση, προβολή και δικτύωση των επιχειρήσεων που μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανανέωσης της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία των συνεργασιών με τους τοπικούς οργανισμούς μετάβασης και εκπαίδευσης για την προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματική προσπάθεια.

Στο πλαίσιο της αποστολής, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία για:

άμεσες επαφές με διεθνείς φορείς και επενδυτές,

ενημέρωση για εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό,

δικτύωση με εταιρείες και ερευνητικές ομάδες από την Ευρώπη και τη διεθνή σκηνή.

Για την Αρκαδία, που βρίσκεται σε μετασχηματισμό λόγω του αναπτυξιακού πλαισίου και της εγκατάστασης μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών στην περιοχή, τέτοιες πρωτοβουλίες θεωρούνται κρίσιμες. Η επαφή με τεχνολογικούς φορείς μπορεί να φέρει επιπλέον ευκαιρίες συνεργασίας, προσέλκυση επενδύσεων και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Στοιχείο Περιγραφή Εκδήλωση GITEX AI Europe 2026 Τοποθεσία Messe Berlin Ημερομηνίες 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2026 Στόχοι αποστολής εξωστρέφεια, δικτύωση, ενημέρωση για AI και ψηφιακό μετασχηματισμό

Για τους κατοίκους της Αρκαδίας, το πρακτικό αποτέλεσμα τέτοιων συμμετοχών μπορεί να φανεί σε διάφορα επίπεδα: αύξηση των τοπικών ευκαιριών απασχόλησης σε τομείς τεχνολογίας, βελτίωση δεξιοτήτων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και, μακροπρόθεσμα, ενίσχυση της βάσης των τοπικών επιχειρήσεων ώστε να ανταγωνιστούν σε ευρωπαϊκές αγορές.

Το επόμενο βήμα για τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες είναι να κεφαλαιοποιήσουν τις επαφές και τη γνώση που αποκτήθηκε, να διαμορφώσουν σχέδια συνεργασίας με διεθνείς εταίρους και να αξιοποιήσουν τα εργαλεία υποστήριξης που προσφέρει το Επιμελητήριο και τα Κέντρα Δεξιοτήτων. Η συνέργεια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το πώς αυτές οι πρωτοβουλίες θα μεταφραστούν σε απτή ανάπτυξη για την περιοχή.