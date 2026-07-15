Έργα και χρηματοδοτήσεις στην Αρκαδία: οι αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής στην Τρίπολη

Σημαντικές εγκρίσεις για οδικά έργα, αποκατάσταση μονοπατιού στη Δημητσάνα και παράταση για τη δομή φροντίδας ηλικιωμένων στη Μεγαλόπολη αποφάσισε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου στην συνεδρίαση της Τρίτης στην Τρίπολη.

Συνεδρίαση στην Τρίπολη με αποφάσεις που αφορούν την Αρκαδία

Το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου 2026, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, η Περιφερειακή Επιτροπή έλαβε σειρά αποφάσεων με επιπτώσεις για την Π.Ε. Αρκαδίας. Μετά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος της επιτροπής, αναπληρωτής περιφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος, ενημέρωσε τα τοπικά μέσα για τις εντάξεις και εγκρίσεις που αφορούν την επόμενη προγραμματική περίοδο και την άμεση απορρόφηση πόρων.

Μεταξύ των αποφάσεων που αφορούν ειδικά την Αρκαδία περιλαμβάνονται έργα οδικής ασφάλειας, αποκαταστάσεις μονοπατιών και τροποποιήσεις χρονοδιαγραμμάτων σε υφιστάμενα έργα.

Οι βασικές αποφάσεις για την Αρκαδία

Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΕΠΣ Αρκαδίας στην Τοπική Κοινότητα Νέστανης, Δήμου Τρίπολης.

Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «Βελτίωση υποδομών οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Π.Ε. Αρκαδίας στα όρια των Δήμων Γορτυνίας και Τρίπολης», προϋπολογισμού 900.000,00 € .

. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη αποκατάστασης της βατότητας υπάρχοντος μονοπατιού στη Νέα Μονή Παναγίας Φιλοσόφου , στο φαράγγι του ποταμού Λούσιου.

, στο φαράγγι του ποταμού Λούσιου. Χορήγηση παράτασης για την περαίωση των εργασιών της εργολαβίας ανέγερσης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΦΗ-ΜΚ) στη Μεγαλόπολη, με προϋπολογισμό 4.685.000,00 €, έως την 31-07-2026.

Τι σημαίνουν αυτά για τους κατοίκους της Αρκαδίας

Οι αποφάσεις αφορούν τόσο βελτιώσεις στην ασφάλεια του οδικού δικτύου όσο και την ενίσχυση της τουριστικής και περιπατητικής υποδομής (μονοπάτι Λούσιου), που μπορούν να συμβάλλουν στην προσέλκυση επισκεπτών και στην ανάδειξη τοπικών μνημείων. Η παράταση στην κατασκευή της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων διασφαλίζει την συνέχιση της εργασίας και την ολοκλήρωση μιας σημαντικής κοινωνικής δομής για την περιοχή της Μεγαλόπολης.

Η έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για το έργο οδικής ασφάλειας με προϋπολογισμό 900.000 € υπογραμμίζει την προτεραιότητα που δίνεται στη μείωση των κινδύνων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο μεταξύ Τριπόλεως και Γορτυνίας, περιοχές με κυκλοφοριακές ανάγκες και εποχικές αιχμές λόγω αγροτικής δραστηριότητας και τουρισμού.

Έργο Φορέας / Τοποθεσία Προϋπολογισμός / Σημείο Βελτίωση υποδομών οδικής ασφάλειας Όρια Δήμων Γορτυνίας & Τρίπολης 900.000,00 € Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ-ΜΚ) Μεγαλόπολη 4.685.000,00 € — παράταση έως 31-07-2026 Αποκατάσταση μονοπατιού Νέα Μονή Παναγίας Φιλοσόφου, φαράγγι Λούσιου Προγραμματική σύμβαση με «Πάρνωνας Α.Ε.»

Οι τοπικές υπηρεσίες τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας θα κληθούν να παρακολουθήσουν την πορεία όλων των έργων, ενώ αναμένεται να υπάρξει και συνέχεια από πλευράς Περιφέρειας για την υλοποίηση και την απορρόφηση των πόρων μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Για τους κατοίκους των πληττόμενων περιοχών, η εξέλιξη των έργων θα επηρεάσει την καθημερινότητα (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εργασίες στο οδικό δίκτυο) και την τοπική απασχόληση κατά τα στάδια υλοποίησης. Κάθε νεότερη ανακοίνωση από την Περιφέρεια ή τους αναδόχους θα ενημερώνει για χρονοδιαγράμματα και μεμονωμένες παρεμβάσεις.