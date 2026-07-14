Σε έλεγχο τέθηκε η φωτιά κοντά στην Καπελίτσα στα Τρόπαια Γορτυνίας

Αγροτοδασική εστία πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Καπελίτσας τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα χάρη στην άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων, εναερίων μέσων και υπηρεσιών του δήμου.

Άμεση επέμβαση και έλεγχος της φωτιάς

Αγροτοδασική έκταση κοντά στην Τοπική Κοινότητα Καπελίτσας στα Τρόπαια Γορτυνίας έγινε εστία πυρκαγιάς τη Δευτέρα το μεσημέρι. Στο περιστατικό κινητοποιήθηκαν σημαντικές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα το πύρινο μέτωπο να τεθεί υπό έλεγχο σε πολύ σύντομο χρόνο.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ συνεισέφεραν και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, παρείχαν συνδρομή οι υδροφόρες του δήμου Γορτυνίας.

Παρακολούθηση και διερεύνηση

Κατά την εξέλιξη του συμβάντος, το κέντρο επιχειρήσεων έλαβε συνεχή εικόνα από drone, τόσο σε οπτικό όσο και σε θερμικό πεδίο, μέσω του ΕΣΚΕΔΙΚ. Η Πυροσβεστική σημειώνει ότι το μέτωπο ήταν μακριά από κατοικημένες περιοχές και υποδομές, γεγονός που συνέβαλε στην ταχύτερη ανάσχεση της φωτιάς.

Χρονική έναρξη: περίπου 12:00 της Δευτέρας.

περίπου 12:00 της Δευτέρας. Μέσα κατάσβεσης: πεζοπόρες ομάδες, οχήματα, αεροπορικά μέσα, υδροφόρες δήμου.

πεζοπόρες ομάδες, οχήματα, αεροπορικά μέσα, υδροφόρες δήμου. Κατάσταση: το πύρινο μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε σύντομο διάστημα.

Επόμενα βήματα και τοπικές επιπτώσεις

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Αρκαδίας μεταβαίνει στην περιοχή για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Η διερεύνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους της Γορτυνίας, καθώς θα καθορίσει εάν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό ή για ενέργεια που θα απαιτήσει επιπλέον μέτρα πρόληψης.

Για τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας και τους κτηνοτρόφους της γύρω περιοχής, η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων αποτρέπει μεγαλύτερες καταστροφές σε καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις. Συνιστάται, ωστόσο, αυξημένη προσοχή κατά τις επόμενες ημέρες, ιδίως σε περιόδους με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης νέων εστιών.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Κοντά στην Τοπική Κοινότητα Καπελίτσας, Τρόπαια Γορτυνίας Δυνάμεις πυρόσβεσης 38 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 8 οχήματα Εναέρια μέσα 4 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής και του δήμου για τυχόν οδηγίες ή περιορισμούς. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί νέα καπνός ή φωτιά, να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω του πανελλαδικού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Η ταχεία ανταπόκριση των δυνάμεων στην περιοχή αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση και συντονισμό μεταξύ πυροσβεστικών υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών, ειδικά κατά την περίοδο υψηλής επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.