Κλήση σε πειθαρχικό και συγκέντρωση στην Τρίπολη για τρεις δασκάλες της Μεσσηνίας

Τρεις εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας καλούνται σε απολογία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Τρίπολη, με εκπαιδευτικά σωματεία να οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 17 Ιουλίου στην Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου.

Κλήση σε απολογία και τοπική αντίδραση

Τρεις εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας έχουν κληθεί σε απολογία ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με την ημερομηνία της ακρόασης να έχει οριστεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στην πόλη της Τρίπολης. Η κλήση αφορά την κατηγορία της μη συμμετοχής στην αξιολόγηση, σύμφωνα με ανακοινώσεις συνδικαλιστικών φορέων.

Τα εκπαιδευτικά σωματεία υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε νόμιμη και θεσμικά κατοχυρωμένη απεργία-αποχή, βάσει αποφάσεων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) και της ΑΔΕΔΥ. Η κλήση σε απολογία προκαλεί αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και έχει προκαλέσει αντίδραση από συλλόγους και ΕΛΜΕ που χαρακτηρίζουν τις ενέργειες ως πιέσεις σε βάρος των αγωνιζόμενων εκπαιδευτικών.

Ημερομηνία ακρόασης: Παρασκευή 17/7/2026

Παρασκευή 17/7/2026 Ώρα συγκέντρωσης: 10:30 π.μ.

10:30 π.μ. Τόπος συγκέντρωσης: Έξω από την Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Τρίπολη

Σε σχετική ανακοίνωση που μεταφέρουν τα συνδικαλιστικά όργανα, υπογραμμίζεται ότι οι πειθαρχικές διώξεις χρησιμοποιούνται ως μέσο εκφοβισμού και πίεσης για την προώθηση πολιτικών που, κατά την άποψή τους, κινούνται προς κατηγοριοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου σχολείου. Οι οργανώσεις δηλώνουν έμπρακτη αλληλεγγύη στις διωκόμενες συναδέλφισσες και καλούν σε μαζική παρουσία στην Τρίπολη.

«Καταγγέλλουμε την αντεργατική και αντιεκπαιδευτική πολιτική των πειθαρχικών διώξεων και τον εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας.»

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα για τη λειτουργία του πειθαρχικού μηχανισμού και τη σχέση του με δικαίωμα στην απεργία και τη συλλογική δράση. Για τους κατοίκους της Τρίπολης και της ευρύτερης περιφέρειας, η συγκέντρωση της 17ης Ιουλίου θα αποτελέσει ένα σημείο τοπικής κινητοποίησης που ενδέχεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους εκπαιδευτικών συλλόγων από γειτονικές περιοχές της Πελοποννήσου.

Προκειμένου να παρακολουθήσουν εξελίξεις, οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών σωματείων και της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου. Σε τοπικό επίπεδο, το γεγονός ενδέχεται να επηρεάσει το κλίμα στις σχολικές κοινότητες, ειδικά ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και των συζητήσεων για την εφαρμογή των αξιολογικών διαδικασιών.