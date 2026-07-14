Στροφή στην Τρίπολη για τον Ενιαίο Χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας

Η Τρίπολη φιλοξένησε ημερίδα για τον Ενιαίο Χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας με την παρουσία του υπουργού Παιδείας και συνδιοργάνωση Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Πελοποννήσου. Η πρωτοβουλία ανοίγει δρόμους συνεργασίας μεταξύ των τοπικών ΑΕΙ και θέτει ζητήματα για τον ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της συνολικής αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ημερίδα στην Τρίπολη με στόχο την τοπική ενοποίηση της τριτοβάθμιας

Πρεμιέρα για τον Ενιαίο Χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας σημειώθηκε σήμερα στην Τρίπολη, σε ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην οποία παρευρέθηκε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου. Η εκδήλωση αποτελεί την πρώτη απόπειρα κοινής δημόσιας συζήτησης των δύο τοπικών ΑΕΙ στο πλαίσιο των διαδικασιών για τον Ενιαίο Χώρο, με στόχο να εντοπιστούν πεδία συνεργασίας προς όφελος των φοιτητών.

Από το βήμα της ημερίδας ο υπουργός τόνισε την αναγκαιότητα του εγχειρήματος και απηύθυνε συγχαρητήρια στα δύο Ανώτατα Ιδρύματα για την πρωτοβουλία τους. Σημείωσε επίσης ότι, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης, αναγκαία κίνηση είναι ο ανασχεδιασμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης, πέραν της κατάρτισης και της μη τυπικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ΑΕΙ σε αυτό το εγχείρημα.

«αναγκαιότητα του εγχειρήματος»

Για την τοπική κοινωνία της Τρίπολης η συνδιοργάνωση αυτή έχει διπλή σημασία: αφενός καταγράφει την πόλη ως κόμβο διαλόγου για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πελοπόννησο και αφετέρου θέτει στην ημερήσια διάταξη ζητήματα που αφορούν άμεσα τους φοιτητές, όπως η ποιότητα και το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης και οι δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα σε ιδρύματα που λειτουργούν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.

Συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Παρουσία υπουργού: δημόσιο σήμα στήριξης της πρωτοβουλίας.

Κύρια θέματα: ανασχεδιασμός επαγγελματικής εκπαίδευσης, ρόλος ΑΕΙ, συνεργασίες για τους φοιτητές.

Η πρωτοβουλία ανοίγει πρακτικά ερωτήματα για την εφαρμογή συνεργατικών προγραμμάτων, τη διαχείριση υποδομών και τη μεταφορά γνώσης στην τοπική αγορά εργασίας. Ειδικότερα για την Τρίπολη, όπου η παρουσία των δύο ιδρυμάτων επηρεάζει την οικονομία και το κοινωνικό προφίλ της πόλης, η επιτυχία τέτοιων προσπαθειών μπορεί να μεταφραστεί σε καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για αποφοίτους και σε πιο στοχευμένη σύνδεση με επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής.

Στην ημερίδα καταγράφηκε η πρόθεση να συνεχιστεί ο διάλογος και να εντοπιστούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθούν σε προτεραιότητα προτάσεις για τον τρόπο συμμετοχής των ΑΕΙ στην αναμόρφωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην αξιοποίηση μη τυπικών μορφών μάθησης στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του Ενιαίου Χώρου.

Φορέας Ρόλος στην ημερίδα Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Συνδιοργανωτής ΤΕΙ Πελοποννήσου Συνδιοργανωτής Υπουργείο Παιδείας Παρουσία εκπροσώπου (Υπουργός)

Η τοπική κοινότητα θα παρακολουθεί τα επόμενα βήματα, καθώς οι αποφάσεις που θα προκύψουν μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την εκπαιδευτική καθημερινότητα και τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων της Αρκαδίας.