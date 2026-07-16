Έργο 4,79 εκατ. € για ενεργειακή αναβάθμιση στο Παναρκαδικό — εισέρχεται στην τελική φάση

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε τον οριστικό ανάδοχο για την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και παραγωγής ζεστού νερού του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, σε σύνολο προϋπολογισμού 4,79 εκατ. ευρώ. Το έργο περνά στην τελική φάση πριν την υπογραφή σύμβασης και την έναρξη των εργασιών.

Προγραμματισμένη βελτίωση στις ενεργειακές υποδομές του βασικού νοσοκομείου της Αρκαδίας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε στην έγκριση του οριστικού αναδόχου για την παρέμβαση που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ, το οποίο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και της εγκατάστασης για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, το έργο εισέρχεται στην τελική φάση πριν από την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών. Η παρέμβαση αναμένεται να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του νοσοκομείου, να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα και να αναβαθμίσει τις συνθήκες για ασθενείς και εργαζόμενους.

Για την τοπική κοινότητα, η αναβάθμιση φέρνει πολλαπλά πρακτικά οφέλη: καλύτερες θερμοκρασιακές συνθήκες σε πτέρυγες και χώρους νοσηλείας, σταθερότερη παροχή ζεστού νερού, και χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, που μπορούν να απελευθερώσουν πόρους για υπηρεσίες υγείας.

Οικονομικό όφελος: Μείωση δαπανών ενέργειας για το νοσοκομείο.

Μείωση δαπανών ενέργειας για το νοσοκομείο. Ποιότητα υπηρεσιών: Βελτιωμένες συνθήκες για ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες.

Βελτιωμένες συνθήκες για ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα: Αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας και πιθανή μείωση εκπομπών.

Το έργο εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας που στοχεύει στην υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό δημόσιων δομών υγείας μέσω στοχευμένων τεχνικών παρεμβάσεων. Η υλοποίηση τέτοιων έργων αναδεικνύει την προσπάθεια για μεγαλύτερη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας στην περιφέρεια.

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών στοιχείων του έργου:

Στοιχείο Πληροφορία Προϋπολογισμός 4.792.003,41 € Αντικείμενο Εκσυγχρονισμός συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και παραγωγής ζεστού νερού Φάση Ολοκλήρωση διαγωνισμού — οριστικός ανάδοχος

Οι κάτοικοι της Τρίπολης και της ευρύτερης Αρκαδίας θα πρέπει να παρακολουθούν τις επόμενες κινήσεις για την υπογραφή της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα εργασιών, ώστε να γνωρίζουν πότε θα αρχίσουν οι παρεμβάσεις που μπορεί να επηρεάσουν προσβάσεις ή λειτουργία τμημάτων του νοσοκομείου.

Σε επίπεδο διαχείρισης, σημαντικό στοιχείο θα είναι η παρακολούθηση της δαπάνης και της ποιότητας των υλικών και εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε το έργο να αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη και να μην προκύψουν πρόσθετες δαπάνες σε βάθος χρόνου. Η ενημέρωση από την Περιφέρεια σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις φάσεις του έργου θα είναι κρίσιμη για τη διαφάνεια και την έγκαιρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τεχνικά έργα για τη δημόσια υγεία στην Αρκαδία τα τελευταία χρόνια και μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για ανάλογες πρωτοβουλίες σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας.