Νέος κόμβος καινοτομίας στην Τρίπολη: λειτουργεί από σήμερα το Γραφείο της Περιφέρειας

Στην καρδιά της Τρίπολης ξεκίνησε τις εργασίες του το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μια δομή που στοχεύει στη στενότερη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Γραφείο Καινοτομίας με έδρα την Τρίπολη ξεκίνησε λειτουργία

Στην οδό Χατζηχρήστου 18 στην Τρίπολη ανοίγει από σήμερα ο νέος χώρος όπου θα στεγάζεται το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η δομή δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με στόχο τη σύνδεση των ακαδημαϊκών πόρων με την παραγωγική οικονομία της περιοχής.

Η λειτουργία του γραφείου σηματοδοτεί την επόμενη φάση στην τοπική πολιτική για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα: προβλέπεται να διευκολύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Σε επίπεδο φορέων, στηρίζεται από τα επιμελητήρια της Περιφέρειας και από ερευνητικούς οργανισμούς.

«Σάρκα και οστά» απέκτησε το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Στα εγκαίνια παρέστησαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, πανεπιστημιακοί και φυσικά εκπρόσωποι των επιμελητηρίων. Ο Περιφερειάρχης τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των τομέων προτεραιότητας της τοπικής οικονομίας, συγχαίροντας τους φορείς που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Αρκαδίας, η λειτουργία της νέας δομής συνεπάγεται πρακτικά οφέλη:

Διευκόλυνση πρόσβασης σε ερευνητικούς πόρους και συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Υποστήριξη για νεοφυείς επιχειρήσεις και μεταφορά τεχνολογίας στην τοπική αγορά.

Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα και χρηματοδοτήσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η πρωτοβουλία ενσωματώνει την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας που θα λειτουργεί ως κόμβος συνεργασίας ανάμεσα σε ακαδημαϊκό χώρο, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Η δομή φιλοδοξεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα τοπικών επιχειρήσεων και να συμβάλει στην προώθηση εφαρμοσμένης έρευνας με απτό οικονομικό αντίκτυπο.

Παρουσία Φορείς Ανώτατη Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δημόσιος Τομέας Περιφέρεια Πελοποννήσου Οικονομικοί Φορείς Επιμελητήρια της Περιφέρειας

Σε πρώτο στάδιο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάδειξη πεδίων όπου η τοπική παραγωγή μπορεί να αξιοποιήσει έρευνα και τεχνολογία — από αγροδιατροφή και περιβάλλον μέχρι υπηρεσίες και μικρομεσαίες βιοτεχνίες. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν πόσο γρήγορα οι θεσμοί θα μεταφέρουν καινοτομικές λύσεις στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα της Αρκαδίας.

Η δημιουργία του Γραφείου αποτελεί βήμα για τη συγκρότηση ενός σταθερού μηχανισμού υποστήριξης καινοτόμων πρωτοβουλιών στην Πελοπόννησο. Η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί από το πόσο καλά θα συντονιστεί με τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων και την ικανότητα εξεύρεσης πόρων για εφαρμοσμένα έργα.