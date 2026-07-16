Μεγαλόπολη: έως 70% επιδότηση και κονδύλια για νέες επενδύσεις από το ΔΑΜ

Τέσσερα νέα προγράμματα του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δεσμεύουν δημόσιους πόρους για ιδιωτικές επενδύσεις, με ειδική κατανομή πόρων στη Μεγαλόπολη και όμορους δήμους. Αιτήσεις 15/7–30/9, έργα 30 μηνών.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την τοπική οικονομία

Τέσσερα νέα προγράμματα του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) ενεργοποιούν δημόσιους πόρους συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης, μεταξύ των οποίων και η Μεγαλόπολη. Τα προγράμματα απευθύνονται σε φάσμα επιχειρήσεων —από μικρομεσαίες μέχρι μεγάλες— και στοχεύουν στην προσέλκυση νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν κυμαίνονται από 300.000 έως 40.000.000 ευρώ, ενώ για τα μεγαλύτερα έργα η δημόσια επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως 20.000.000 ευρώ. Για τις παραγωγικές επενδύσεις, η συμμετοχή της δημόσιας ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50%.

Χρονοδιάγραμμα και κριτήρια επιλογής

Οι αιτήσεις ανοίγουν την 15 Ιουλίου και θα υποβάλλονται μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου μέσω του ΟΠΣΚΕ. Η επιλογή των έργων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση, με έμφαση στην ποιότητα του επενδυτικού σχεδίου, στην ωριμότητα και στην αναπτυξιακή προοπτική του κάθε εγχειρήματος. Τα εγκεκριμένα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 30 μηνών.

«Οι αιτήσεις ανοίγουν σήμερα 15 Ιουλίου και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου μέσω του ΟΠΣΚΕ.»

Τι προβλέπεται ειδικά για μεγάλες επενδύσεις και για τη Μεγαλόπολη

Δύο δράσεις προσανατολίζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και διαθέτουν συνολικά 60 εκατ. ευρώ. Η πρώτη στοχεύει σε νέες ή υπό σύσταση μεγάλες επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν παραγωγικές μονάδες στην περιοχή απολιγνιτοποίησης, με σκοπό την εισαγωγή νέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η δεύτερη απευθύνεται σε υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επέκταση ή εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων.

Στοιχείο Ποσό (εκατ. €) Συνολικά διαθέσιμοι πόροι ΔΑΜ 140 Δύο δράσεις για μεγάλες επιχειρήσεις (σύνολο) 60 Δημόσια δαπάνη ανά πρόγραμμα (μεγάλες επενδύσεις) 30 Κατανομή ανά περιοχή ανά πρόγραμμα 21 (Δυτ. Μακεδονία) / 9 (Μεγαλόπολη και όμοροι δήμοι)

Τοπικές συνέπειες και προκλήσεις

Για τη Μεγαλόπολη, η ειδική κατανομή πόρων και οι δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων αποτελούν ευκαιρία για οικονομική αναζωογόνηση μετά τη σταδιακή παύση της παραδοσιακής ηλεκτροπαραγωγής. Η δυνατότητα χρηματοδότησης μεγάλων έργων, σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις έως 50%, βελτιώνει την ελκυστικότητα επενδυτικών σχεδίων στην περιοχή.

Χρονικό παράθυρο υποβολής: 15/7–30/9 .

. Εύρος επενδύσεων: 300.000 € – 40.000.000 € .

. Διάρκεια ολοκλήρωσης εγκεκριμένων έργων: 30 μήνες.

Η πραγματική επίπτωση θα εξαρτηθεί από το πόσα επενδυτικά σχέδια θα υποβληθούν από επιχειρήσεις με ώριμα και ρεαλιστικά σχέδια, καθώς και από την ταχύτητα και διαφάνεια στην αξιολόγηση και υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι επιχειρηματικοί φορείς καλούνται να ενημερώσουν και να στηρίξουν υποψήφιους επενδυτές ώστε τα κονδύλια να απορροφηθούν με τρόπο που να αναζωογονήσει την αγορά εργασίας και την παραγωγική βάση της περιοχής.