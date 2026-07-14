Επιστρέφει στην Τρίπολη ο Δημήτρης Κουρμπέλης — σημαντική κίνηση για τον Αστέρα

Ο διεθνής μέσος συμφώνησε με τον Αστέρα και επιστρέφει στην ομάδα από όπου ξεκίνησε, προσθέτοντας εμπειρία και ηγετικά χαρακτηριστικά στον άξονα της Τρίπολης.

Στρατηγική επένδυση για τον άξονα της ομάδας

Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα της Αρκαδίας μετά από περίπου εννέαμισι χρόνια. Η μεταγραφή αφορά έναν έμπειρο μέσο με διεθνείς παραστάσεις, που επιστρέφει από την Αλ Καλίτζ και αναμένεται να ενισχύσει τον άξονα της ομάδας με ποιότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά.

Ο 32χρονος μέσος ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον Αστέρα και στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του σε Ελλάδα, Τουρκία και Σαουδική Αραβία, αποτελώντας σημαντική εμπειρία για το ρόστερ. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι άνθρωποι της ομάδας κινήθηκαν γρήγορα μόλις ο παίκτης έμεινε ελεύθερος, εξασφαλίζοντας την επιστροφή του στην Τρίπολη.

Η προσθήκη του Κουρμπέλη προορίζεται να δώσει:

σταθερότητα και ισορροπία στον μεσαίο χώρο,

εμπειρία σε κρίσιμες φάσεις του αγώνα,

παράγοντα ηγεσίας για τους νεότερους παίκτες.

Η επιστροφή του αναμένεται να έχει άμεση επίδραση στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, ιδιαίτερα στη διαχείριση παιχνιδιών όπου απαιτείται εμπειρία και ψυχραιμία. Επιπλέον, η παρουσία του στα αποδυτήρια μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για νεαρούς παίκτες του ροστερ.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στατιστικά της επαγγελματικής του διαδρομής, ο Κουρμπέλης έχει μέχρι σήμερα 401 επίσημες συμμετοχές, με 14 γκολ και 13 ασίστ. Αυτοί οι αριθμοί καταδεικνύουν συνέπεια και διάρκεια στην καριέρα του.

Κατηγορία Αριθμός Επίσημες συμμετοχές 401 Γκολ 14 Ασίστ 13

Ο Κουρμπέλης αναμένεται να φτάσει στην Τρίπολη την Τετάρτη για να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Η κίνηση χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες του καλοκαιριού για τον σύλλογο, ο οποίος στοχεύει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ρόστερ ενόψει των απαιτήσεων της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Για τους κατοίκους της Αρκαδίας και τους φιλάθλους του Αστέρα, η επιστροφή ενός παίκτη με τοπικές ρίζες και διεθνή εμπειρία προσδίδει προσδοκίες για βελτιωμένη εικόνα στο γήπεδο και μεγαλύτερη σταθερότητα στη μεσαία γραμμή.