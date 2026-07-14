Τρίπολη: Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επιστρέφει στον Αστέρα AKTOR

Ο 32χρονος μέσος συμφώνησε να επαναπατριστεί στον Αστέρα AKTOR, με την υπογραφή του συμβολαίου να ολοκληρώνεται μέσα στην εβδομάδα και άμεση συμμετοχή στην προετοιμασία στην Ολλανδία.

Μεγάλη επιστροφή για τον τοπικό σύλλογο

Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την επικείμενη επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στην Τρίπολη, σε μία κίνηση που χαρακτηρίζεται από την ομάδα ως σημαντική τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο συμβολικό επίπεδο. Σύμφωνα με το Athletiko.gr, ο 32χρονος μέσος έχει συμφωνήσει να φορέσει και πάλι τη φανέλα των Αρκάδων, επιστρέφοντας στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία.

Ο Κουρμπέλης έμεινε ελεύθερος από την Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας, όπου εργαζόταν υπό τον προπονητή Γιώργο Δώνη, και αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αστέρα. Η επιστροφή προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως εξής: ο παίκτης αναμένεται στην Τρίπολη την Τετάρτη για τις τελικές λεπτομέρειες, η υπογραφή του νέου συμβολαίου προγραμματίζεται έως την Παρασκευή και το Σάββατο πρόκειται να ταξιδέψει με την ομάδα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Η διοίκηση του συλλόγου θεωρεί ότι η προσθήκη του Κουρμπέλη ενισχύει σημαντικά τη μεσαία γραμμή. Εκτός από την αγωνιστική του παρουσία, η μεταγραφή έχει και ισχυρό συναισθηματικό φορτίο για τον κόσμο της Τρίπολης, καθώς ο ποδοσφαιριστής έχει συνδεθεί με την ιστορία του Αστέρα και έχει αναδειχθεί από το σύλλογο.

Ηλικία: 32 ετών

32 ετών Συνολικές επαγγελματικές συμμετοχές: 401

401 Απολογισμός καριέρας: 14 γκολ, 13 ασίστ

14 γκολ, 13 ασίστ Στον Αστέρα: 131 ματς, 3 γκολ, 1 ασίστ

Παράλληλα, ο Κουρμπέλης παραμένει στις επιλογές της Εθνικής Ελλάδας. Ο τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον κάλεσε για τα φιλικά απέναντι στη Σουηδία και την Ιταλία και ο παίκτης αγωνίστηκε ως βασικός για 62 λεπτά στο ματς με τη Σουηδία.

«Η επιστροφή του αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του Αστέρα τα τελευταία χρόνια», αναφέρει η σχετική ενημέρωση για την ομάδα.

Για την τοπική κοινωνία της Τρίπολης, η μεταγραφή αναμένεται να έχει πολλαπλά αποτελέσματα: ενίσχυση του αγωνιστικού προφίλ του συλλόγου, αύξηση του ενδιαφέροντος των φιλάθλων και μεγαλύτερη προβολή της πόλης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της σεζόν. Η παρουσία ενός παίκτη με εμπειρία από το εξωτερικό και διεθνείς κλήσεις ενδέχεται επίσης να επηρεάσει θετικά τη δυναμική στο ρόστερ και τη νεότερη γενιά ποδοσφαιριστών του Αστέρα.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία 32 Επαγγελματικές συμμετοχές 401 Γκολ / Ασίστ (καριέρα) 14 / 13 Στον Αστέρα 131 παιχνίδια, 3 γκολ, 1 ασίστ

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής και η πρώτη του συμμετοχή στην προετοιμασία θα παρακολουθηθούν στενά από τους οπαδούς και τα τοπικά μέσα. Για την Τρίπολη, η επαναφορά ενός εκ των πιο αναγνωρίσιμων παικτών της ομάδας σηματοδοτεί μια στιγμή ενδιαφέροντος και ανανέωσης πριν από τη νέα αγωνιστική περίοδο.