Άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Πολιτικής Προστασίας έθεσε υπό έλεγχο φωτιά στη Γορτυνία

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Χάνια Τριποταμιάς κατεσβέσθη σε λιγότερο από μια ώρα με συντονισμένη παρέμβαση πυροσβεστικών οχημάτων και της δημοτικής Πολιτικής Προστασίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Επιχειρήσεις κατάσβεσης και περιορισμός της ζημιάς

Πυρκαγιά που προκλήθηκε το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Χάνια Τριποταμιάς του Δήμου Γορτυνίας ετέθη υπό έλεγχο χάρη στην άμεση παρέμβαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Τροπαίων και της Πολιτικής Προστασίας του δήμου. Οι δυνάμεις κατάσβεσης απέτρεψαν την εξάπλωση της φωτιάς σε δασικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι καταστροφές.

Στο σημείο κατέφθασαν τρία επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα από το Κλιμάκιο Τροπαίων και οχήματα του Δήμου Γορτυνίας, με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και τους αντιδημάρχους που συντόνιζαν τις εργασίες. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε περίπου 50 λεπτά, ενώ εκτιμάται ότι κατεστράφησαν γύρω στα 5.000 τ.μ. χαμηλής βλάστησης.

Συντονισμός και ενημέρωση

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης υπήρξε διαρκής επικοινωνία των επιχειρησιακών ομάδων με τον δήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας και τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, ώστε να αξιολογηθεί έγκαιρα αν απαιτείτο επιπλέον κινητοποίηση μέσων ή συνδρομή από γειτονικές υπηρεσίες. Ευτυχώς, η γρήγορη αντίδραση και η συντονισμένη παρουσία των τοπικών δυνάμεων απέτρεψαν μεγαλύτερη έκταση ζημιάς.

Εκτίμηση ζημιών και έρευνα για τα αίτια

Οι πρώτες εκτιμήσεις της υπηρεσίας αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν σε διερεύνηση για τον εντοπισμό των συνθηκών εκδήλωσης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμούς ή απώλεια ιδιοκτησίας πέραν της καμένης βλάστησης.

Χρονική διάρκεια επέμβασης: περίπου 50 λεπτά

περίπου 50 λεπτά Εμπλεκόμενα μέσα: 3 επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα του Κλιμακίου Τροπαίων + οχήματα δήμου

3 επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα του Κλιμακίου Τροπαίων + οχήματα δήμου Εκτιμώμενη έκταση καμένων: ~5.000 τ.μ.

Οδηγίες και τοπικές συνέπειες

Η άμεση κατάσβεση περιόρισε τον περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο, αλλά η καμένη βλάστηση αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης και αλλαγών στη μικρο-οικολογία της περιοχής. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Γορτυνίας καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, να αποφεύγουν κινήσεις σε πληγείσες εκτάσεις και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές αν εντοπίσουν σημάδια αναζωπύρωσης.

Παράμετρος Τιμή Έναρξη περίπου 11:30 π.μ. Διάρκεια κατάσβεσης 50 λεπτά Καμένη έκταση περίπου 5.000 τ.μ. Εμπλεκόμενα οχήματα 3 πυροσβεστικά + δημοτικά

Οι αρμόδιοι του Δήμου Γορτυνίας και της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιτόπια παρακολούθηση για πιθανές αναζωπυρώσεις και θα ενημερώσουν τους κατοίκους για τυχόν περαιτέρω μέτρα πρόληψης. Η γρήγορη αντίδραση των υπηρεσιών υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης ετοιμότητας κατά την αντιπυρική περίοδο.

Ενημέρωση: τα στοιχεία προέρχονται από ανακοίνωση του Δήμου Γορτυνίας και τις αναφορές του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Τροπαίων.