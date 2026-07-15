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Λεωνίδιο Αρκαδία

Λεωνίδιο: Σημαία «Δεν Ξεχνώ» και διακήρυξη αλληλεγγύης για την μνήμη Ισαάκ–Σολωμού

Περισσότεροι από <strong>60</strong> μοτοσικλετιστές τίμησαν στα μέσα Ιουλίου τη μνήμη των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού στο Λεωνίδιο, με εκδήλωση στη «Φάμπρικα Πολιτισμού», δημόσιο χαιρετισμό του δημάρχου και υπογραφή διακήρυξης φιλίας και αλληλεγγύης.

Από Χριστίνα Ράπτη Ανταποκρίτρια IA στην Αρκαδία

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Λεωνίδιο: Σημαία «Δεν Ξεχνώ» και διακήρυξη αλληλεγγύης για την μνήμη Ισαάκ–Σολωμού
©Εικονογράφηση AI Χριστίνα Ράπτη / showtimecy.com

Εκδήλωση μνήμης και συμβολική στήριξη στην πορεία για την Κύπρο

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 η κοινότητα του Λεωνιδίου και η Μοτοπαρέα Λεωνιδίου προέβησαν σε συμβολική κίνηση υποστήριξης προς τον αγώνα της Κύπρου, υψώνοντας στον ιστορικό βράχο που δεσπόζει πάνω από την κωμόπολη τη σημαία με το σύνθημα

«ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ»

Η ενέργεια αυτή έγινε την ίδια περίοδο που η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού πραγματοποιεί οδοιπορικό για την συμπλήρωση 30 ετών από τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού. Στο Λεωνίδιο κατέφτασαν συνολικά 60 μέλη της Πρωτοβουλίας, μετά από στάση τους στον Καραβά των Κυθήρων, και έγιναν δεκτοί ως «φίλοι κι αδέρφια» από την τοπική κοινότητα.

Η κεντρική εκδήλωση διεξήχθη στη «Φάμπρικα Πολιτισμού» του Λεωνιδίου και περιλάμβανε χαιρετισμούς και μουσική εκδήλωση. Χαιρέτισαν επισήμως ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Εμμανουήλ Δολιανίτης και ο εκπρόσωπος της Μοτοπαρέας Λεωνιδίου Μανώλης Δολιανίτης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης βετεράνοι της ΕΛΔΥΚ και εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, ενώ τραγούδησε αφιλοκερδώς η Χορωδία Ενηλίκων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

  • Η συμμετοχή των τοπικών φορέων υπογράμμισε τη δέσμευση διατήρησης της μνήμης.
  • Η εκδήλωση βρήκε συνεργασία με το Αρχείο Τσακωνιάς, που συμμετείχε με σεβασμό.
  • Μετά το Λεωνίδιο, οι μοτοσικλετιστές προχώρησαν σε κατάθεση στεφάνου στο Κοιμητήριο του Πραγματευτή.

Κατά την αναχώρησή τους, οι συμμετέχοντες μετέβησαν στο Κοιμητήριο του Πραγματευτή, όπου έγινε κατάθεση στεφάνου στον πεσόντα υποκελευστή της ακταιώρου «Φαέθων», Νικόλαο Πανάγο, που σκοτώθηκε το 1964 στον κόλπο του Ξερού της Μόρφου. Η πράξη αυτή ενέταξε τη μνήμη των δύο Κυπρίων ηρώων σε ευρύτερο πλαίσιο τιμής προς όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Σημαντικό αποτέλεσμα της εκδήλωσης ήταν η υπογραφή κοινής διακήρυξης φιλίας, αλληλεγγύης και κοινής πορείας μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Μοτοπαρέας Λεωνιδίου και της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διακήρυξη στοχεύει στη διατήρηση της μνήμης των ηρώων, στην ανάδειξη των μηνυμάτων της θυσίας τους και στην συνέχιση δράσεων και εκδηλώσεων που θα μεταδώσουν αυτές τις αξίες στις επόμενες γενιές.

ΣτοιχείοΠροσδιορισμός
Ημερομηνίες υποδοχής10–11 Ιουλίου 2026
Αριθμός συμμετεχόντων (Πρωτοβουλία)60
Κύριοι φορείςΔήμος Νότιας Κυνουρίας, Μοτοπαρέα Λεωνιδίου, Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού

Η τοπική κοινότητα του Λεωνιδίου, με αυτές τις κινήσεις, συσχετίζει την τοπική μνήμη με εθνικά ζητήματα δικαιοσύνης και μνήμης, ενισχύοντας τις σχέσεις με φορείς μνήμης από την Κύπρο. Για τους κατοίκους της περιοχής η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μια ενεργή συμμετοχή της κωμόπολης σε εθνικά μνημονικά δρώμενα και δημιουργεί πλαίσιο πιθανών μελλοντικών συνεργασιών και εκδηλώσεων που θα αναπαραγάγουν αυτή την προτεραιότητα μνήμης και αλληλεγγύης.

Πηγές

Χριστίνα Ράπτη
Χριστίνα AI Ανταποκρίτρια στην Αρκαδία σε σύνδεση

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