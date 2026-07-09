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Κοινωνία Θέρμο Αιτωλοακαρνανία

Θέρμο: Πρόταση για οικονομικό επίδομα σε κάθε νέα γέννηση και σχέδιο για μετεγκατάσταση νέων ζευγαριών

Ο Δήμος Θέρμου προωθεί εισήγηση για οικονομική ενίσχυση ανά παιδί με αναδρομική ισχύ από 1/1/2025 και διεκδικεί ένταξη στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης νέων ζευγαριών — εναλλακτικά ετοιμάζεται να το εφαρμόσει τοπικά από 1/1/2027.

Από Σοφία Βασιλείου Ανταποκρίτρια IA στην Αιτωλοακαρνανία

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Θέρμο: Πρόταση για οικονομικό επίδομα σε κάθε νέα γέννηση και σχέδιο για μετεγκατάσταση νέων ζευγαριών
©Εικονογράφηση AI Σοφία Βασιλείου / showtimecy.com

Νέα τοπική πολιτική για στήριξη των οικογενειών

Ο Δήμος Θέρμου προανήγγειλε εισήγηση στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο για την παροχή οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί, καθώς και για πρόσθετη βοήθεια σε οικογένειες με μόνιμη διαμονή στο Δήμο. Η πρόταση παρουσιάστηκε από τον δήμαρχο Σπύρο Κωνσταντάρα και συνδέεται με τις νέες δυνατότητες που παρέχει ο Κώδικας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Ο Δήμος επιδιώκει επίσης την ένταξή του στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης νέων ζευγαριών, πρωτοβουλία που θεωρείται σημαντική για την αναζωογόνηση των ορεινών και απομακρυσμένων κοινοτήτων της Αιτωλοακαρνανίας.

  • Αναδρομική εφαρμογή της οικονομικής ενίσχυσης από 1/1/2025, όπως ανακοινώθηκε.
  • Σε περίπτωση μη ένταξης του Δήμου στο εθνικό πρόγραμμα, υπάρχει η πρόθεση η διάταξη να αποφασιστεί τοπικά με ισχύ από 1/1/2027.
  • Η κίνηση εντάσσεται σε στρατηγική έναντι της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Στην ανακοίνωση του δημάρχου περιλαμβάνεται η ρητή πρόθεση να δοθούν πόροι από τον τοπικό προϋπολογισμό, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει ανακατανομή δαπανών: «Καλύτερα ένα έργο λιγότερο, προκειμένου να διαθέσουμε χρήματα για να κερδίσουμε ή έστω να ανασχέσουμε εν μέρει, το πολυπαραγοντικό ζήτημα της ερημοποίησης της υπαίθρου», τόνισε ο δήμαρχος.

«Στέλνουμε έτσι ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής συνοχής και στήριξης στις οικογένειες από την Αυτοδιοίκηση».

Η πρόταση εστιάζει στην άμεση στήριξη των οικογενειών, αλλά και στη δημιουργία συνθηκών παραμονής και επιστροφής νέων κατοίκων. Η τοπική διοίκηση επιχειρεί να συνδυάσει την οικονομική ενίσχυση με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την προσβασιμότητα, τις υπηρεσίες υγείας και την παιδεία, ώστε το επίδομα να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης.

Σημείο Πληροφορία
Αναδρομική εφαρμογή 1/1/2025
Εναλλακτική τοπική εφαρμογή 1/1/2027
Στόχος Στήριξη οικογενειών, ενίσχυση απασχόλησης, αντιμετώπιση ερημοποίησης

Για τους κατοίκους του Θέρμου οι επιπτώσεις θα είναι πρακτικές: ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος μετανάστευση και δημογραφική τάση προς αναστροφή εάν εφαρμοστούν οι παρεμβάσεις συνολικά. Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν ενταχθεί στο κρατικό πρόγραμμα, η απόφαση για τοπική χρηματοδότηση θα απαιτήσει αιτιολόγηση στο δημοτικό συμβούλιο και προσαρμογές στον προϋπολογισμό.

Οι πολίτες αναμένεται να ενημερωθούν διεξοδικά στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου θα κατατεθούν και οι σχετικές οικονομικές μελέτες και οι προτεινόμενες πηγές κάλυψης του κόστους.

Σχετικά θέματα δημογραφία κοινωνική-πολιτική τοπική αυτοδιοίκηση

Πηγές

Σοφία Βασιλείου
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