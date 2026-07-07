Θεσσαλονίκη: Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες των εμπρησμών σε σπίτια στελεχών ΝΔ

Η Αντιτρομοκρατική εστιάζει σε μικρό πυρήνα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου για τις τριπλές επιθέσεις. Συνεχίζεται η αποκατάσταση ζημιών, ενώ η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευόμενη.

Νέα δεδομένα στην έρευνα για τις τριπλές επιθέσεις

Οι έρευνες για τις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έχουν προχωρήσει σε κρίσιμο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες που αξιολογούνται από τα κλιμάκια της Αντιτρομοκρατικής, ο κύκλος των υπόπτων συγκλίνει σε έναν ολιγάριθμο πυρήνα «σκληρών» μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου, ο οποίος εκτιμάται ότι αριθμεί περίπου 10 άτομα. Κάθε ένδειξη ελέγχεται διεξοδικά, με στόχο να μετατραπεί σε στοιχείο που να αντέχει σε δικαστικό έλεγχο.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και είχαν ως στόχο σπίτια προσώπων που δραστηριοποιούνται στη ΝΔ. Η μεθοδολογία και ο χρονισμός τους δείχνουν οργάνωση, ωστόσο η τεχνική ανάλυση από τα σημεία των εκρήξεων, μέχρι στιγμής, δεν έχει αποδώσει αξιοποιήσιμα ευρήματα για την ταυτοποίηση δραστών.

Αποκατάσταση ζημιών και τοπικός αντίκτυπος

Παράλληλα με την επιχειρησιακή έρευνα, τρέχουν οι εργασίες αποκατάστασης στις πληγείσες πολυκατοικίες. Στην πυλωτή της οικοδομής όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, οι τεχνικές παρεμβάσεις ολοκληρώνονται, με σκοπό την ταχεία επαναφορά της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του χώρου για τους ενοίκους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών και εντείνει τα ερωτήματα για την ασφάλεια σε αστικά συγκροτήματα. Η παρουσία ειδικών συνεργείων και οι συνεχείς αυτοψίες επιβεβαιώνουν ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν το ζήτημα με αυξημένη ετοιμότητα.

Μηνύματα και ανθρώπινες διαστάσεις

Ένα από τα πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν, ο Σάββας Αναστασιάδης, έστειλε σαφές μήνυμα προς τους δράστες. Η δημόσια τοποθέτησή του φωτίζει το κλίμα που επικρατεί στα θύματα και στο περιβάλλον τους μετά την κλιμάκωση της βίας. Χαρακτηριστική είναι η φράση που ακούστηκε ως αποτύπωση του κοινού αισθήματος:

«Δεν τιμώρησαν τη δικηγόρο αλλά όλους εμάς»

Οι λέξεις αυτές συνοψίζουν το βίωμα πολλών κατοίκων που αισθάνονται ότι οι επιθέσεις υπερβαίνουν τα πρόσωπα-στόχους και πλήττουν την κοινωνική συνοχή.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματισμένων

Η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου». Όπως έχει γίνει γνωστό, την Πέμπτη (9/7) αναμένεται να ταξιδέψει στην Κοζάνη για να παραβρεθεί στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας της, Βάγιας, που θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Την ίδια ώρα, ένοικος από τον δεύτερο όροφο της ίδιας οικοδομής παραμένει σε νοσηλεία στην Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου.

Πρόσωπο Νοσηλεία Σημείωση Αφροδίτη Νέστορα Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Γ. Παπανικολάου Αναμένεται μετάβαση στην Κοζάνη για την κηδεία της μητέρας της Ένοικος 2ου ορόφου Πνευμονολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Συνεχίζεται η παρακολούθηση

Τι εξετάζουν οι αρχές

Η Αντιτρομοκρατική αξιοποιεί συγκλίνουσες ενδείξεις που φαίνεται να οδηγούν σε συγκεκριμένο, μικρό αριθμό υπόπτων. Παρά το γεγονός ότι από τα σημεία των εκρήξεων δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα στοιχεία με εργαστηριακή αξία, η αξιολόγηση πληροφοριών και το διασταύρωμα δεδομένων συνεχίζονται μεθοδικά.

Εστίαση σε ολιγάριθμο πυρήνα προσώπων του αντιεξουσιαστικού χώρου ( περίπου 10 άτομα).

άτομα). Διερεύνηση ενδείξεων με στόχο τη μετατροπή τους σε αποδείξεις που θα σταθούν στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλη μέριμνα για την αποκατάσταση των ζημιών σε κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών.

Το επόμενο διάστημα

Οι κάτοικοι αναμένουν σαφείς απαντήσεις και ορατά αποτελέσματα από την προανακριτική διαδικασία. Η προτεραιότητα των αρχών είναι η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, η επιτάχυνση της συλλογής στοιχείων και η απόδοση ευθυνών σε όσους εμπλέκονται. Μέχρι τότε, το ζητούμενο είναι η ψύχραιμη διαχείριση, η αποκατάσταση της καθημερινότητας στις πληγείσες πολυκατοικίες και η στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν άμεσα από τις επιθέσεις.