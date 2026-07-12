Θεσσαλονίκη: Στις δικαστικές συνέπειες για τον θάνατο 14χρονης μετά από γαστρικό δακτύλιο

Το ΜΟΔ Γιαννιτσών επέβαλε συνολική κάθειρξη <strong>7 ετών και 3 μηνών</strong> σε γιατρό που κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο της 14χρονης από την Επανομή, ενώ του επιβλήθηκαν και περιορισμοί στη διεξαγωγή ιατρικών πράξεων.

Καταδίκη και όροι αναστολής

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Γιαννιτσών επέβαλε σε γιατρό συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών, κρίνοντάς τον ένοχο για κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση στο πλαίσιο της επέμβασης τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου που οδήγησε στον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή το 2021. Παράλληλα ο γιατρός κρίθηκε ένοχος για πλαστογραφία (πλημμέλημα) σε σχέση με έγγραφο που φέρεται να αφορά την υπογραφή της ανήλικης.

Ποινές, περιορισμοί και προϋποθέσεις έφεσης

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ωστόσο αποφάσισε ότι η έφεση ασκούμενη θα έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής υπό όρους: την καταβολή εγγυοδοσίας 10.000 ευρώ και την απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε διενέργειας ιατρικών πράξεων. Επιπλέον έχει επιβληθεί ως παρεπόμενη ποινή απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος για ένα έτος.

Ιατρική υπεράσπιση και προηγούμενες καταδίκες

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται και ισχυρίστηκε ότι ενήργησε «σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης», επικαλούμενος την εμπειρία του σε αντίστοιχες επεμβάσεις.

«Ενέργησα σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης», ανέφερε ο γιατρός στην απολογία του.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος είχε στο παρελθόν καταδικαστεί δύο φορές σε ποινές φυλάκισης (με 3ετή αναστολή) για θανάτους ασθενών μετά από ανάλογα χειρουργεία· εκείνες οι αποφάσεις έχουν καταστεί αμετάκλητες. Οι προηγούμενες καταδίκες είχαν ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης όταν παρέπεμψε τον γιατρό σε δίκη, επιβάλλοντάς του μεταξύ άλλων τον περιοριστικό όρο να μην συμμετέχει σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Η απόφαση έχει άμεσες επιπτώσεις στην τοπική κοινότητα: εγείρει ζητήματα ασφάλειας και εποπτείας χειρουργικών πρακτικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα στην Επανομή, ενώ αναδεικνύει την ανάγκη σαφούς εφαρμογής περιοριστικών μέτρων απέναντι σε ιατρούς με επαναλαμβανόμενα προβλήματα από προηγούμενες υποθέσεις. Οι όροι αναστολής και οι απαγορεύσεις στην άσκηση ιατρικών πράξεων στο άμεσο μέλλον σχετίζονται με την προστασία των ασθενών και την εμπιστοσύνη στο χώρο της υγείας.

Καταδίκη: 7 έτη και 3 μήνες κάθειρξη (συνολικά).

7 έτη και 3 μήνες κάθειρξη (συνολικά). Εγγυοδοσία: 10.000 ευρώ για αναστολή της ποινής.

10.000 ευρώ για αναστολή της ποινής. Επακόλουθα: απαγόρευση άσκησης ιατρικών πράξεων και επαγγελματική απαγόρευση 1 έτους.

Στοιχείο Πληροφορία Ποινή 7 έτη, 3 μήνες κάθειρξη Εγγυοδοσία 10.000 € Παρεπόμενη ποινή Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος για 1 έτος

Η εξέλιξη της έφεσης και τυχόν περαιτέρω νομικές κινήσεις θα επηρεάσουν την τελική εκτέλεση της ποινής. Για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και τις τοπικές δομές υγείας, παραμένει κρίσιμο ζήτημα η διαφάνεια στις χειρουργικές διαδικασίες και ο έλεγχος των προϋποθέσεων για χειρουργικές επεμβάσεις σε ανηλίκους.