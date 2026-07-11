Το 5ο «THE CHIOS FESTIVAL» φέρνει διεθνείς προσωπικότητες στη Χίο από 25/8 έως 4/9

Το φεστιβάλ της Χίου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα λόγου και τέχνης, διεθνείς ακαδημαϊκούς και επισήμους προσκεκλημένους, υπό την αιγίδα UNESCO και με υποστήριξη τοπικών φορέων.

Ενίσχυση του πολιτιστικού αποτυπώματος της Χίου

Το «THE CHIOS FESTIVAL» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου επανέρχεται φέτος ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού για το νησί. Η πέμπτη διοργάνωση προγραμματίζεται για την περίοδο 25 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις, συζητήσεις και καλλιτεχνικές βραδιές με συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα φορέων διεθνούς βεληνεκούς και διαθέτει στελέχωση που συνδέει την επιστήμη με τον πολιτισμό και τον δημόσιο διάλογο. Η παρουσία εκπροσώπων θεσμικών οργάνων και ακαδημαϊκών επιτείνει το ενδιαφέρον και για την τοπική κοινωνία, καθώς ανοίγονται ευκαιρίες προβολής και συνεργασιών.

Τι σημαίνει για τη Χίο

Προβολή : Η προσέλκυση εξέχουσων ονομάτων ενισχύει το προφίλ του νησιού ως κόμβου πολιτισμού.

: Η προσέλκυση εξέχουσων ονομάτων ενισχύει το προφίλ του νησιού ως κόμβου πολιτισμού. Οικονομικός και τουριστικός αντίκτυπος : Οι εκδηλώσεις αναμένονται να αυξήσουν τις επισκέψεις και τη ζήτηση τοπικών υπηρεσιών κατά την περίοδο.

: Οι εκδηλώσεις αναμένονται να αυξήσουν τις επισκέψεις και τη ζήτηση τοπικών υπηρεσιών κατά την περίοδο. Προώθηση γνώσης: Η συμμετοχή ακαδημαϊκών ανοίγει την πόρτα σε εκπαιδευτικές ανταλλαγές και δημόσιες συζητήσεις υψηλού επιπέδου.

Στο πρόγραμμα θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της εκκλησίας και της πολιτείας, καθώς και ακαδημαϊκοί με διεθνή αναγνώριση. Μεταξύ των ονομάτων που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται πρόσωπα από πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, αλλά και πρώην υπουργοί και μέλη ακαδημιών. Η συνύπαρξη τέτοιων προσκεκλημένων επιδιώκει να δημιουργήσει έναν «διάλογο ανάμεσα στην επιστήμη και τις τέχνες», όπως δηλώνουν οι διοργανωτές.

Πρακτικές πληροφορίες

Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο ιστορικό χώρο του Castelli, ο οποίος ήδη έχει προσελκύσει μέρος του ενδιαφέροντος. Η συμμετοχή σε κάποιες εκδηλώσεις μπορεί να απαιτήσει προεγγραφή ή διαπιστευτήρια· οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από την Περιφέρεια και τους διοργανωτές το επόμενο διάστημα. Για τους κατοίκους της Χίου, η διοργάνωση σηματοδοτεί ευκαιρίες εθελοντισμού, επαγγελματικής ανάδειξης αλλά και πρόσβασης σε δημόσιες συζητήσεις ανώτερου επιπέδου.

Στοιχείο Πληροφορία Διάρκεια 25/8 - 4/9 Κύριος χώρος Castelli Χορηγίες / Αιγίδα UNESCO, American-Hellenic Chamber of Commerce, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Για τους πολίτες της Χίου, η πρόκληση και η ευκαιρία είναι διπλή: αφενός η τοπική κοινωνία απολαμβάνει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου πολιτιστικά και επιστημονικά γεγονότα· αφετέρου προκύπτει η υποχρέωση να στηριχθεί η υποδομή και οι υπηρεσίες που θα υποδεχτούν τους επισκέπτες. Η τοπική οικονομία, οι πολιτιστικοί φορείς και οι εκπαιδευτικοί χώροι καλούνται να αξιοποιήσουν την περίσταση για διαρκέστερες συνεργασίες και ωφέλη.

Ακολουθούν ανακοινώσεις με λεπτομέρειες για το πλήρες πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής. Η εξέλιξη του φεστιβάλ θα παρακολουθηθεί στενά από τους τοπικούς φορείς, καθώς και από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που αναμένουν αύξηση της κίνησης κατά την περίοδο των εκδηλώσεων.