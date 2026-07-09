Τραγικός θάνατος 65χρονου υποβρύχιου αλιέα σε θαλάσσια περιοχή του Ρεθύμνου

Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοούνταν από χθες το βράδυ μεταξύ Φραγκοκάστελλου και Ροδάκινου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν λιμενικό, Frontex και ιδιωτικά σκάφη.

Νέα τραγωδία στη θάλασσα – βρέθηκε νεκρός 65χρονος υποβρύχιος αλιέας

Νεκρός ανασύρθηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοούνταν από χθες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Η σορός εντοπίστηκε σήμερα σε περιοχή ανάμεσα στο λιμάνι του Φραγκοκάστελλου και στο λιμάνι του Ροδάκινου, κοντά στα Σφακιά του νομού Ρεθύμνου.

Στην επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής συμμετείχαν σκάφος και ναυαγοσωστικό του Λιμενικού, εναέριο μέσο της Frontex και αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή. Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι είχαν εντοπιστεί το ψαροντούφεκό του και ένας πλωτός σημαντήρας σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλακιά Ρεθύμνου.

«αγνοείται και ότι δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 65χρονος είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα χθες το μεσημέρι. Το βράδυ, η σύζυγός του δήλωσε στις Αρχές ότι αγνοείται και ότι δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του, γεγονός που ενεργοποίησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που δυστυχώς κατέληξε σε τραγική κατάληξη.

Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν πλέον στις διαδικασίες ταυτοποίησης της σορού. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο άνδρας κατάγεται από την Πελοπόννησο και επισκεπτόταν κάθε χρόνο τα Σφακιά με τη σύζυγό του, η οποία κατάγεται από την Κρήτη.

Το περιστατικό εγείρει εκ νέου ζητήματα ασφάλειας για όσους ασχολούνται με την υποβρύχια αλιεία, ειδικά σε τουριστικές και απομακρυσμένες ακτές όπου οι καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες αλλάζουν γρήγορα. Η εμπλοκή εναέριων μέσων και ξένων οργανισμών όπως η Frontex υπογραμμίζει την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων έρευνας σε θαλάσσιες εκτάσεις με μεγάλο μήκος ακτογραμμής.

Χρονολόγηση γεγονότων: υποβρύχιο ψάρεμα χθες το μεσημέρι — δήλωση αγνοούμενου το βράδυ — εντοπισμός σήμερα.

υποβρύχιο ψάρεμα χθες το μεσημέρι — δήλωση αγνοούμενου το βράδυ — εντοπισμός σήμερα. Στοιχεία επιχείρησης: λιμενικό σκάφος, ναυαγοσωστικό, εναέριο μέσο Frontex, αλιευτικό σκάφος.

λιμενικό σκάφος, ναυαγοσωστικό, εναέριο μέσο Frontex, αλιευτικό σκάφος. Βρέθηκαν: ψαροντούφεκο και πλωτός σημαντήρας ανοικτά του Πλακιά.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λακωνίας και γενικότερα της Πελοποννήσου, το συμβάν υπενθυμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε δραστηριότητες στη θάλασσα. Η υποβρύχια αλιεία απαιτεί κατάλληλο εξοπλισμό, ενημέρωση για τις τοπικές συνθήκες και, όταν είναι δυνατόν, επικοινωνία με φίλους ή συγγενείς πριν από την έξοδο στη θάλασσα. Επίσης, η γρήγορη ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση καθυστέρησης επικοινωνίας φαίνεται κρίσιμη για την ενεργοποίηση επιχειρήσεων έρευνας.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία 65 έτη Τόπος εντοπισμού Μεταξύ Φραγκοκάστελλου και Ροδάκινου (Ρεθύμνου) Εντοπισμένα αντικείμενα ψαροντούφεκο, πλωτός σημαντήρας Συμμετέχουσες Αρχές Λιμενικό, Frontex, αλιευτικό σκάφος

Οι τοπικές αρχές της Κρήτης συνεχίζουν τις διαδικασίες και τις έρευνες που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Για κατοίκους της Λακωνίας που ταξιδεύουν ή ασκούν υποβρύχια αλιεία σε νησιωτικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, συνιστάται η τήρηση των μέτρων ασφαλείας και η άμεση επικοινωνία με το Λιμενικό Σώμα σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης ή προβλήματος.