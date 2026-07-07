«Τραβιάτα» με Βασιλική Καραγιάννη: γιατί αφορά και το κοινό της Βασιλικής

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη «Τραβιάτα» στο ΚΠΙΣΝ από 18 έως 30 Ιουλίου, με τις υψίφωνους Βασιλική Καραγιάννη και Δήμητρα Κωτίδου να εναλλάσσονται στον ρόλο της Βιολέτας. Τι σημαίνει αυτή η παραγωγή για τους φίλους της όπερας στη Βασιλική Λευκάδας.

Μια καλοκαιρινή «Τραβιάτα» που κοιτά προς όλη την Ελλάδα

Η Εθνική Λυρική Σκηνή φέρνει φέτος το καλοκαίρι τη «Τραβιάτα» του Βέρντι στην αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» στο ΚΠΙΣΝ, για σειρά παραστάσεων από 18 έως 30 Ιουλίου. Στον απαιτητικό ρόλο της Βιολέτας εναλλάσσονται δύο καταξιωμένες ελληνίδες υψίφωνοι, η Βασιλική Καραγιάννη και η Δήμητρα Κωτίδου, συνεχίζοντας μια συνεργασία που απέσπασε θερμή υποδοχή πέρυσι στο Σεντσέν της Κίνας.

Η παράσταση πραγματοποιείται σε κλιματιζόμενη αίθουσα, με στόχο να διευρύνει την πρόσβαση του κοινού στην όπερα και τους θερινούς μήνες. Για τους φίλους της κλασικής μουσικής στη Βασιλική Λευκάδας, η συγκεκριμένη παραγωγή λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για μια πολιτιστική εξόρμηση στην Αθήνα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Η καλλιτεχνική πορεία πίσω από τον ρόλο

Η Βασιλική Καραγιάννη αναφέρεται στον ρόλο της Βιολέτας ως μια διαδρομή που ξεκίνησε από τα εφηβικά της χρόνια και τη συνόδευσε ώριμα στη σκηνή. Σε συνέντευξή της περιγράφει τη μακρά σχέση της με το έργο και τη μετάβαση της φωνής της μέσα στον χρόνο. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Η Βιολέτα είναι ρόλος ζωής»

Στο ίδιο ρεπερτόριο, η Δήμητρα Κωτίδου πορεύεται ως νεότερη ερμηνεύτρια, δίνοντας έμφαση στην ευαισθησία του ρόλου και στην απαιτητική ισορροπία ανάμεσα στην τεχνική και το συναίσθημα. Η εναλλαγή των δύο υψιφώνων υπόσχεται διαφορετικές αποχρώσεις στην ερμηνεία, προσφέροντας στο κοινό δύο καλλιτεχνικές οπτικές πάνω στον ίδιο εμβληματικό χαρακτήρα.

Γιατί ενδιαφέρει τη Βασιλική Λευκάδας

Η Βασιλική αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους του Νότιου Τομέα της Λευκάδας, με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα σε επίπεδο συλλόγων και μικρών σκηνών. Αν και η παραγωγή λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, η σημασία της ξεπερνά γεωγραφικά όρια: η παρουσία δύο ελληνίδων υψιφώνων στον κορυφαίο ρόλο της όπερας κεντρίζει το ενδιαφέρον και των Ιόνιων νησιών, ιδίως για νέους μουσικούς και σπουδαστές φωνητικής που αναζητούν παραδείγματα πορείας και μελέτης.

Επιπλέον, η φετινή θερινή περίοδος της ΕΛΣ σε εσωτερικό χώρο διευκολύνει τον προγραμματισμό για όσους συνδυάζουν μετακινήσεις στην πρωτεύουσα με πολιτιστικές στάσεις. Η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Βιολέτας προσθέτει ένα ακόμα κίνητρο: η εμπειρία της ίδιας όπερας μπορεί να διαφοροποιηθεί αισθητά ανάλογα με τη σκηνική παρουσία και τις χρωματικές αποφάσεις της κάθε υψιφώνου.

Συνέχεια μιας διεθνούς πορείας

Η επιτυχία της παραγωγής στη Σεντσέν ανέδειξε την εξωστρέφεια της ελληνικής όπερας και την ικανότητα των ελληνικών φωνών να συνομιλούν ισότιμα με τα διεθνή ακροατήρια. Το γεγονός ότι η ίδια συνεργασία επαναλαμβάνεται στο ΚΠΙΣΝ υπογραμμίζει τη συνέπεια του οργανισμού και την πίστη του στη δυναμική του συγκεκριμένου καστ.

Δύο υψίφωνοι μοιράζονται τη Βιολέτα, προσφέροντας διακριτές ερμηνευτικές αναγνώσεις.

μοιράζονται τη Βιολέτα, προσφέροντας διακριτές ερμηνευτικές αναγνώσεις. Θερινές παραστάσεις σε κλειστή, κλιματιζόμενη αίθουσα, φιλική για το κοινό.

σε κλειστή, κλιματιζόμενη αίθουσα, φιλική για το κοινό. Συνέχεια διεθνούς παρουσίας μετά την περσινή εμφάνιση στη Σεντσέν.

Πρακτική εικόνα για το κοινό

Οι ημερομηνίες και ο χώρος των παραστάσεων, όπως έχουν ανακοινωθεί, συνοψίζονται παρακάτω:

Ημερομηνίες Χώρος 18–30 Ιουλίου Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος», Εθνική Λυρική Σκηνή (ΚΠΙΣΝ)

Για όσους από τη Βασιλική σχεδιάζουν επίσκεψη στην Αθήνα εκείνο το διάστημα, πρόκειται για μια ευκαιρία να δουν από κοντά μια παραγωγή που συνδυάζει τεχνική ακρίβεια και υψηλή συναισθηματική ένταση, με τη σφραγίδα δύο ερμηνευτριών που κουβαλούν διαφορετικά βιώματα στον ίδιο ρόλο.

Η ουσία πίσω από τον μύθο της Βιολέτας

Η «Κυρία με τις καμέλιες» παραμένει διαχρονικό σύμβολο τραγικής ηρωίδας. Η ανάγνωση της Βιολέτας απαιτεί φωνητική ευελιξία και υποκριτική πειθαρχία. Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των ερμηνευτριών, ο ρόλος λειτουργεί ως πεδίο συνεχούς μελέτης και ωρίμανσης. Αυτός ο δημιουργικός διάλογος με το έργο είναι που φαίνεται να κρατά την «Τραβιάτα» ζωντανή και, συνακόλουθα, να δικαιολογεί το ενδιαφέρον και του κοινού της Βασιλικής Λευκάδας.