Τραυματισμός δικυκλιστή στον ΒΟΑΚ του Αγίου Νικολάου μετά από ελιγμό αποφυγής Ι.Χ.

Τροχαίο το πρωί της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα ανάμεσα στους δύο κόμβους του Αγίου Νικολάου. Δικυκλιστής τραυματίστηκε όταν έκανε ελιγμό για να αποφύγει Ι.Χ. που εισήλθε από παράδρομο — μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας για προανάκριση.

Συμβάν και πρώτες ενέργειες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου λίγο μετά τις 08:00 στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο τμήμα του δρόμου που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο κόμβους του Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δικυκλιστής τραυματίστηκε όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια ελιγμού για να αποφύγει ένα επιβατικό αυτοκίνητο.

Το Ι.Χ., που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, φέρεται να εισήλθε στον κύριο δρόμο από παράδρομο κοντά στο Β' Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως το διερχόμενο δίκυκλο που κινούνταν προς την κατεύθυνση των φαναριών Ηρακλείου. Ο οδηγός του δικύκλου επιχείρησε να αποφύγει τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Αντιμετώπιση και κυκλοφορία

Στο σημείο μετέβη άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για περαιτέρω περίθαλψη. Επίσης έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου για καταγραφή των στοιχείων και διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Το ατύχημα προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία, με οδηγούς να κινούνται με προσοχή μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι

Η είσοδος πλευρικών οδών στον ΒΟΑΚ απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα όπως κοντά σε κοιμητήρια και παράδρομους.

Οι δικυκλιστές πρέπει να διατηρούν απόσταση ασφαλείας και να προετοιμάζονται για αιφνίδιες κινήσεις οχημάτων που εισέρχονται στον κύριο δρόμο.

Σε περίπτωση ατυχήματος καλό είναι οι οδηγοί να ειδοποιούν άμεσα ΕΚΑΒ και Αστυνομία και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια της σκηνής έως την άφιξη βοήθειας.

Διερεύνηση και επόμενα βήματα

Η Τροχαία Αγίου Νικολάου διερευνά τα αίτια του περιστατικού και καταγράφει τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και πιθανών μαρτύρων. Η προανάκριση θα αποσαφηνίσει εάν υπήρξαν παραλείψεις και θα διαμορφώσει εικόνα για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 9/7 (Πέμπτη) Ώρα Λίγο μετά τις 08:00 Τοποθεσία ΒΟΑΚ, μεταξύ των δύο κόμβων του Αγίου Νικολάου (κοντά στο Β' Κοιμητήριο) Εμπλεκόμενα Ι.Χ. (οδηγός ηλικιωμένος άνδρας) και δίκυκλο (οδηγός τραυματίας) Αρχικές ενέργειες Άφιξη ΕΚΑΒ, μεταφορά στο Νοσοκομείο, παρουσία Τροχαίας

Για την τοπική κοινωνία η υπόθεση υπενθυμίζει τους κινδύνους στις εισόδους ταχείας κυκλοφορίας και την ανάγκη ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας σε σημεία με παράδρομους. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας του δικυκλιστή ή για τα αποτελέσματα της προανάκρισης θα δημοσιοποιηθεί μόλις γίνει διαθέσιμη.