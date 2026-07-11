Βασιλική Καραβάνου: κοντά στο βάθρο του Ευρωπαϊκού, πέμπτη θέση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια

Η Βασιλική Καραβάνου τερμάτισε πέμπτη στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης στη Βόρεια Μακεδονία, μετά νικών επί της Σβετάνοβα και της Χαμχισουάντο και ήττας στα προημιτελικά από τη Χάνσεν.

Σημαντική διεθνής παρουσία από Ελληνίδα πρωταθλήτρια

Η Βασιλική Καραβάνου κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Βόρεια Μακεδονία. Η πορεία της είχε στιγμές που ξεχώρισαν και στιγμές όπου η πρόκριση στο βάθρο απομακρύνθηκε, ωστόσο η συνολική παρουσία κρίθηκε ως η πιο ποιοτική της σεζόν.

Στον πρώτο γύρο, η Καραβάνου επιβλήθηκε με εντυπωσιακό τρόπο της Σκοπιανής Σβετάνοβα, με μια πτώση που το επίσημο σάιτ της ελληνικής πάλης χαρακτήρισε «highlight της διοργάνωσης», αφού η κίνηση αυτή έκρινε άμεσα το ματς και έστειλε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον επόμενο γύρο. Στη συνέχεια νίκησε και τη Φινλανδή Χαμχισουάντο με σκορ 4-2, προτού βρεθεί αντιμέτωπη με τη Χάνσεν από τη Νορβηγία στα προημιτελικά.

Νίκη επί της Σβετάνοβα (Σ. Μακεδονία) — με καθοριστική πτώση.

Νίκη επί της Χαμχισουάντο (Φινλανδία) — 4-2 στα σημεία.

Ηττα στα προημιτελικά από τη Χάνσεν (Νορβηγία) — 6-4.

Στα προημιτελικά η Καραβάνου ηττήθηκε στα σημεία με 6-4 από τη Χάνσεν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην εξέλιξη του αγώνα η αθλήτρια του ΑΠΟΡ κλήθηκε να αντιμετωπίσει και αποφάσεις της διαιτησίας που κρίθηκαν ακατανόητες για επίπεδο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Παρά την αποτυχία να φτάσει στο βάθρο, η αθλήτρια εμφανίστηκε με σθένος και μαχητικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

«Η Καραβάνου έδειξε ατσάλινη ψυχή και παρότι ήταν κοντά στο χάλκινο, αποχώρησε γνωρίζοντας ότι έκανε την καλύτερη σεζόν της», αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Καραβάνου αντιμετώπισε αθλήτριες μεγαλύτερης ηλικίας και εμπειρίας, γεγονός που αναδεικνύει την προοπτική της στο μέλλον. Το γεγονός ότι κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων στη διοργάνωση πιστοποιεί την εξέλιξη του επιπέδου της και αυξάνει τις προσδοκίες για τις επόμενες διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Αντίπαλος Χώρα Αποτέλεσμα Σβετάνοβα Βόρ. Μακεδονία Νίκη με πτώση (άμεση κρίση αγώνα) Χαμχισουάντο Φινλανδία Νίκη 4-2 Χάνσεν Νορβηγία Ήττα 6-4 (προημιτελικά)

Η παρουσία της Καραβάνου αναδεικνύει την αξία των ελληνικών σωματείων στην ανάδειξη ταλέντων και προσφέρει κίνητρο σε νεότερες αθλήτριες που επιδιώκουν διεθνείς διακρίσεις. Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα στοχεύσει πλέον στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και στη νέα σεζόν, έχοντας αυξήσει την αναγνωρισιμότητά της σε φίλους και αντιπάλους.

Για την τοπική κοινότητα που παρακολουθεί τα επιτεύγματα των Ελλήνων αθλητών, η πορεία της Καραβάνου αποτελεί θετικό μήνυμα: το ταλέντο και η αποφασιστικότητα μπορούν να φανούν σε διεθνές επίπεδο, ακόμη και όταν η εμπειρία των αντιπάλων φαίνεται εμφανής.