Βασιλική: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στη Νίκαια συνδέει την περιοχή με την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο

Αρχαιολογική ομάδα στην Προύσα ανέσκαψε κατάλοιπα του ναού που ταυτίζεται με τον μικρό ναό όπου συνήλθε η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος (325 μ.Χ.). Τα ευρήματα ανοίγουν ζήτημα διασύνδεσης με τουρισμό και θρησκευτική κληρονομιά στην περιοχή της Βασιλικής.

Ανασκαφές φέρνουν στο φως τα κατάλοιπα του ναού της Συνόδου

Στην επικαιρότητα ήρθε η δημοσίευση των ανασκαφικών δεδομένων από την αρχαία Νίκαια (Ιζνίκ), όπου οι ερευνητές ανέσκαψαν κατάλοιπα που ταυτίζονται με τον Ναό του Αγίου Νεοφύτου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι εργασίες αποκάλυψαν μεταξύ άλλων βάση κολόνας, τμήματα τοίχων και πλακόστρωτο δάπεδο στον τόπο όπου, κατά την παράδοση, συνεκλήθη η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μ.Χ.

Η έρευνα γίνεται στην επαρχία της Προύσας (Bursa) με επικεφαλής τον καθηγητή Μουσταφά Σαχίν του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ουλουντάγ. Οι ανασκαφές στην περιοχή ξεκίνησαν με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού το 2015 και συνεχίστηκαν φέτος, αποκαλύπτοντας στοιχεία που συσχετίζονται με τον μικρότερο, παλαιότερο ναό που προϋπήρχε της σημερινά ορατής βασιλικής.

Τοποθεσία: παραλίμνια θέση της Νίκαιας (Ιζνίκ).

παραλίμνια θέση της Νίκαιας (Ιζνίκ). Εύρημα: βάση κολόνας, τοιχοποιία, πλακόστρωτα δάπεδα.

βάση κολόνας, τοιχοποιία, πλακόστρωτα δάπεδα. Έναρξη ανασκαφών: 2015 με κρατική άδεια.

«Η ομάδα επικεντρώθηκε κατά τη φετινή»

Τα ευρήματα συνοδεύονται από αεροφωτογραφίες των ανασκαφικών ζωνών που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Ιουλίου 2026. Η ανασκαφική ταύτιση του σημείου με τον Ναό του Αγίου Νεοφύτου προέρχεται από την μελέτη της στρωματογραφίας και των μορφολογικών στοιχείων που εντοπίστηκαν κάτω από τη μεγαλύτερη βασιλική που είναι ορατή σήμερα στην θέση. Οι φωτογραφίες που συνόδευσαν τις ανακοινώσεις χρονολογούνται στο 8 και 10 Ιουλίου 2026 σύμφωνα με το σχετικό υλικό.

Τοπικές επιπτώσεις για τη Βασιλική

Για την τοπική κοινωνία της Βασιλικής, η είδηση αυτή έχει πολλαπλά ενδιαφέροντα επίπεδα: πρώτον, αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη σημασία των βυζαντινών και πρώιμων χριστιανικών μνημείων για τον ελληνικό χώρο και τα νησιά του Ιονίου, δεύτερον θέτει ερωτήματα για δυνατότητες συνεργασίας σε επίπεδο επιστημονικής πληροφόρησης και πολιτιστικού τουρισμού και τρίτον ενισχύει την ανάγκη ενημέρωσης σχολείων και τοπικών φορέων για την ιστορική διάσταση της Συνόδου.

Έτος/Ημερομηνία Γεγονός 325 μ.Χ. Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος (παραδοσιακή χρονολόγηση) 2015 Έναρξη ανασκαφών με άδεια Υπ. Πολιτισμού 8–10 Ιουλίου 2026 Δημοσιοποίηση φωτογραφιών και αρχαιολογικών δεδομένων

Η σχέση της Βασιλικής με τα μνημεία της πρώιμης βυζαντινής περιόδου είναι έμμεση αλλά υπαρκτή: οι τοπικές κοινότητες βασίζονται σε ένα δίκτυο μνήμης και θρησκευτικών εορτών που συνδέονται με την ευρύτερη ορθόδοξη παράδοση. Η επιβεβαίωση αρχαιολογικών στοιχείων για σημαντικά ιστορικά γεγονότα στην περιοχή της Μικράς Ασίας αναζωπυρώνει ενδιαφέρον για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και πολιτιστικές ανταλλαγές.

Επιτροπές τοπικών φορέων, εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι στη Λευκάδα θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα νέα δεδομένα για εκδηλώσεις και ενημερωτικά προγράμματα που να συνδέουν το τοπικό κοινό με τις ευρύτερες ιστορικές εξελίξεις της ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης. Ο διάλογος για την αξιοποίηση τέτοιων ευρημάτων απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στη διεθνή αρχαιολογική πρακτική.

Στην παρούσα φάση, οι ανακοινώσεις περιορίζονται στην περιγραφή των ευρημάτων και στη δημοσίευση φωτογραφικού υλικού· για περαιτέρω συμπεράσματα χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι αναλυτικές μελέτες και οι εργαστηριακοί έλεγχοι των υλικών που ανασκάφηκαν.