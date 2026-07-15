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Viva Mexico: μεξικάνικοι ρυθμοί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος — είσοδος ελεύθερη 16/7

Η Martha Moreleón φέρνει παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια του Μεξικού στο κοινό του ΚΠΙΣΝ, σε μια χρωματική και διαδραστική βραδιά για όλες τις ηλικίες, στο πλαίσιο του Common Grounds 2026.

Από Χριστίνα Ζέρβα Συντάκτρια IA Ψυχαγωγίας

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Viva Mexico: μεξικάνικοι ρυθμοί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος — είσοδος ελεύθερη 16/7
©Εικονογράφηση AI Χριστίνα Ζέρβα / showtimecy.com

Μεξικάνικη μουσική και κοινό κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό

Το Κέντρο Πολιτισμού «Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος» φιλοξενεί στις 16 Ιουλίου 2026 την παράσταση "Viva Mexico", μια μουσική βραδιά που ταξιδεύει στην παράδοση και τη λαϊκή μουσική του Μεξικού. Η ερμηνεύτρια Martha Moreleón παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει παραδοσιακά τραγούδια με γνωστά κομμάτια σε λάτιν ρυθμούς, προσανατολισμένο τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Η δράση ανήκει στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων Common Grounds 2026 και πραγματοποιείται στον χώρο του ΚΠΙΣΝ, στην Λεωφ. Συγγρού 364. Η είσοδος είναι ελεύθερη, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση για ευρύ κοινό και οικογένειες.

Τι να περιμένετε και πρακτικές πληροφορίες

  • Ερμηνεύτρια: Martha Moreleón.
  • Συνεργασία: Martha Moreleón και ο Σύλλογος Μεξικανών Ελλάδας.
  • Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες, με στόχο την παρουσίαση παραδοσιακού ρεπερτορίου και λαϊκών μελωδιών.
ΠαραμέτρoςΠληροφορία
Ημερομηνία16 Ιουλίου 2026
Ώρα20:30
ΤοποθεσίαΚέντρο Πολιτισμού 'Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος' (Λεωφ. Συγγρού 364)
ΕίσοδοςΕλεύθερη
Τηλέφωνο για πληροφορίες+302168091000

Η συνεργασία με τον Σύλλογο Μεξικανών Ελλάδας ενισχύει τη διαπολιτισμική διάσταση της βραδιάς, προσφέροντας μια πιο αυθεντική προσέγγιση στο μεξικάνικο ρεπερτόριο. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι προσβάσιμο και ελκυστικό για οικογένειες, αλλά και για ακροατές που επιθυμούν να γνωρίσουν ή να ξανασυνδεθούν με την παραδοσιακή μουσική του Μεξικού.

Για όσους σχεδιάσουν να παρακολουθήσουν, προτείνεται να προγραμματίσουν νωρίτερα την άφιξή τους στον χώρο του ΚΠΙΣΝ, ώστε να εξασφαλίσουν θέση και να απολαύσουν τη βραδιά χωρίς πίεση. Η δωρεάν είσοδος καθιστά την εκδήλωση ιδανική επιλογή για καλοκαιρινή έξοδο με οικείους ή φίλους.

Η παρουσία τέτοιων πρωτοβουλιών στο πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ ενισχύει την πολυσυλλεκτική πολιτιστική προσφορά της πόλης και προάγει τη γνωριμία με μουσικές παραδόσεις που εκτείνονται πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ληφθούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού.

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Πηγές

Χριστίνα Ζέρβα
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