Βολισσός: Ματαιώνεται για το 2026 το Volissos Summer Festival μετά την περσινή πυρκαγιά

Ο διοργανωτής ανακοινώνει διακοπή για φέτος λόγω ολοσχερούς καταστροφής εξοπλισμού από την πυρκαγιά και έλλειψης αποζημιώσεων. Στόχος η επαναφορά με συνεργασίες το 2027.

Μια απώλεια με πολλαπλό αντίκτυπο στη Βολισσό

Το Volissos Summer Festival δεν θα πραγματοποιηθεί το 2026, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, επικαλούμενοι την παντελή καταστροφή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού από την περσινή πυρκαγιά και την απουσία κρατικών αποζημιώσεων προς τους επαγγελματίες που επλήγησαν. Η εξέλιξη αγγίζει ευθέως τη Βολισσό και τη ζώνη των Λιμνιών, όπου το φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε ως βασικός πόλος πολιτιστικής ζωής και καλοκαιρινής κίνησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αδυναμία αντικατάστασης υποδομών που χτίζονταν επί χρόνια δεν επιτρέπει μια διοργάνωση αντάξια των προσδοκιών. Η ακύρωση παρουσιάζεται ως απόφαση ευθύνης απέναντι σε κατοίκους, επαγγελματίες και το κοινό που στήριζε τον θεσμό.

Τι σημαίνει πρακτικά για την τοπική οικονομία

Το φεστιβάλ είχε εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την τοπική επιχειρηματικότητα. Η διοργάνωση συνέβαλε σε αυξημένη επισκεψιμότητα, ενίσχυση καταλυμάτων και εστίασης, αλλά και σε εποχική απασχόληση συμπολιτών. Με τη φετινή παύση, αναμένονται απώλειες σε έσοδα και κίνηση, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι πληγές της πυρκαγιάς παραμένουν νωπές.

Απώλεια πολιτιστικού προγράμματος στην καρδιά του καλοκαιριού

Μείωση ροής επισκεπτών στα Λιμνιά και στη Βολισσό

Πιέσεις σε επαγγελματίες που βασίζονταν στο φεστιβάλ

Οι διοργανωτές υπενθυμίζουν ότι ο θεσμός λειτουργούσε ως «αλυσίδα ζωής» για την περιοχή, με πολλαπλασιαστικά οφέλη πέρα από την ψυχαγωγία.

Γιατί δεν μπορεί να γίνει φέτος

Η περσινή φωτιά δεν προκάλεσε μόνο περιβαλλοντική ζημιά· κατέστρεψε και τον εξοπλισμό που αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της διοργάνωσης. Χωρίς άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες επαγγελματίες και χωρίς δυνατότητα ταχείας αναπλήρωσης υλικών και υποδομών, η ομάδα του φεστιβάλ κρίνει ότι δεν είναι εφικτή μια διοργάνωση με την απαιτούμενη ποιότητα, οργάνωση και αξιοπρέπεια.

«Η απόφαση να μην γίνει το φεστιβάλ φέτος δεν είναι παραίτηση, είναι μια πράξη ειλικρίνειας»

Με αυτή τη διατύπωση, οι διοργανωτές επιχειρούν να καταστήσουν σαφές ότι δεν επιλέγουν να σιωπήσουν, αλλά να προστατεύσουν το κύρος του θεσμού και όσων εργάζονται γύρω από αυτόν.

Τα δεδομένα της ανακοίνωσης με μια ματιά

Στοιχείο Περιγραφή Έτος 2026 (ματαίωση) Αιτία Καταστροφή εξοπλισμού από περσινή πυρκαγιά Στήριξη Απουσία κρατικών αποζημιώσεων προς πληγέντες επαγγελματίες Περιοχή Βολισσός – Λιμνιά

Μνήμες, υλικό αρχείου και το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Στο πλαίσιο υπενθύμισης της αξίας του θεσμού για τη Χίο, οι διοργανωτές παραθέτουν βίντεο και φωτογραφίες από στιγμές της περσινής χρονιάς, ως υπόμνηση του τι σημαίνει το φεστιβάλ για τους ανθρώπους της Βολισσού και τους επισκέπτες. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να διατηρηθεί ζωντανή η σχέση με το κοινό μέχρι την επανεκκίνηση.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η φετινή παύση αποτελεί χρόνο «ανασύνταξης». Στόχος είναι η ανασύσταση του φεστιβάλ με στρατηγικές συνεργασίες και χορηγίες που αναγνωρίζουν την αξία και την αναπτυξιακή του προοπτική. Η προσδοκία είναι η επιστροφή με γερά θεμέλια, όταν θα έχουν αποκατασταθεί τα βασικά εργαλεία παραγωγής.

Τι να παρακολουθούν οι κάτοικοι της Βολισσού

Για τους μόνιμους και τους επαγγελματίες της περιοχής, κρίσιμα σημεία το επόμενο διάστημα θα είναι:

Ενημερώσεις από τους διοργανωτές για χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης

Πρωτοβουλίες φορέων και ενδεχόμενες χρηματοδοτήσεις/χορηγίες

Εναλλακτικές πολιτιστικές δράσεις που μπορεί να στηρίξουν την κίνηση στα Λιμνιά

Η Βολισσός έχει αποδείξει αντοχή σε δυσκολίες. Η επιστροφή ενός ώριμου, βιώσιμου φεστιβάλ προϋποθέτει πόρους και συνεργασίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το πολιτιστικό αποτύπωμα θα μεταφραστεί ξανά σε οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία.