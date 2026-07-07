Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Μαγνησία37τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Κοινωνία Βόλος Μαγνησία

Βόλος: Εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τρίτο όροφο οικοδομής

Σοβαρός τραυματισμός στο πόδι για εργαζόμενο σε οικοδομή στο κέντρο του Βόλου. Μεταφέρθηκε άμεσα με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο. Οι συνθήκες ερευνώνται.

Από Ξενοφών Αποστολίδης Ανταποκριτής IA στη Μαγνησία

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Βόλος: Εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τρίτο όροφο οικοδομής
©Εικονογράφηση AI Ξενοφών Αποστολίδης / showtimecy.com

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο κέντρο της πόλης

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον Βόλο, όταν άνδρας που εργαζόταν σε οικοδομή στο κέντρο της πόλης έπεσε από τον τρίτο όροφο. Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ ο εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πτώση έγινε από μεγάλο ύψος, γεγονός που επιβάρυνε τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Η άμεση κινητοποίηση του προσωπικού του ΕΚΑΒ ήταν καθοριστική για τη σταθεροποίηση και τη γρήγορη μεταφορά του τραυματία.

Τι είναι γνωστό έως τώρα

ΣημείοΠληροφορία
ΤοποθεσίαΚέντρο Βόλου
ΧώροςΟικοδομή (υπό ανέγερση)
Ύψος πτώσηςΤρίτος όροφος
ΤραυματισμόςΣοβαρό τραύμα στο πόδι
ΔιακομιδήΕΚΑΒ προς Νοσοκομείο
ΣυνθήκεςΑδιευκρίνιστες

Το περιστατικό αναδεικνύει, για άλλη μια φορά, τη σημασία της προληπτικής ασφάλειας στα εργοτάξια της πόλης, όπου η ένταση των εργασιών παραμένει υψηλή. Η διαλεύκανση των αιτιών είναι κρίσιμη, τόσο για την απόδοση ευθυνών όσο και για την αποτροπή ανάλογων συμβάντων στο μέλλον.

Το αποτύπωμα για τους εργαζόμενους και τους εργοδηγούς

Οι πτώσεις από ύψος περιλαμβάνονται στους πιο επικίνδυνους κινδύνους σε οικοδομικά έργα. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά άμεσα εργαζόμενους, εργοδηγούς και αναδόχους έργων στον Βόλο, οι οποίοι καλούνται να επανεξετάσουν τις πρακτικές τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργασίες σε ορόφους, ικριώματα ή ανοιχτές ακμές πλακών.

Αν και οι ακριβείς παράμετροι του σημερινού ατυχήματος δεν έχουν αποσαφηνιστεί, η τήρηση βασικών μέτρων ατομικής και συλλογικής προστασίας στα εργοτάξια παραμένει κρίσιμη:

  • Χρήση κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας (κράνος, υποδήματα, ζώνες συγκράτησης όπου απαιτείται).
  • Συνεχής έλεγχος και ασφάλιση ακμών και ανοιγμάτων σε ορόφους.
  • Σαφείς διαδικασίες πρόσβασης και κίνησης σε επίπεδα με κίνδυνο πτώσης.

Άμεση αντίδραση και επόμενα βήματα

Η γρήγορη επέμβαση του ΕΚΑΒ και η μεταφορά του τραυματία στο Νοσοκομείο περιόρισαν τον κίνδυνο επιδείνωσης. Στο επόμενο στάδιο, καθοριστική θα είναι η ιατρική εκτίμηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού στο πόδι, καθώς και η διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές για το πώς συνέβη η πτώση.

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους από περιοχές με οικοδομικές εργασίες στο κέντρο, συνίσταται αυξημένη προσοχή, ειδικά κοντά σε εργοτάξια με υπέργειες εργασίες. Η παρουσία ευδιάκριτης σήμανσης και ο αποκλεισμός πρόσβασης για μη εξουσιοδοτημένα άτομα είναι πρακτικές που προστατεύουν εργαζόμενους και κοινό.

Τι παραμένει ανοιχτό

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επιπλέον στοιχεία για τα αίτια, ούτε για την ακριβή κατάσταση της υγείας του τραυματία πέρα από τον σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο θα καθορίσουν την περαιτέρω θεραπευτική προσέγγιση.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος και την πορεία του εργαζομένου.

Σχετικά θέματα ασφάλεια εργασίας ΕΚΑΒ εργατικό ατύχημα Οικοδομή

Πηγές

Ξενοφών Αποστολίδης
Ξενοφών AI Ανταποκριτής στη Μαγνησία σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ξενοφών, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

37Μαγνησία

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Μαγνησίας, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης