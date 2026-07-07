Βόλος: Εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τρίτο όροφο οικοδομής

Σοβαρός τραυματισμός στο πόδι για εργαζόμενο σε οικοδομή στο κέντρο του Βόλου. Μεταφέρθηκε άμεσα με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο. Οι συνθήκες ερευνώνται.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο κέντρο της πόλης

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον Βόλο, όταν άνδρας που εργαζόταν σε οικοδομή στο κέντρο της πόλης έπεσε από τον τρίτο όροφο. Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ ο εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πτώση έγινε από μεγάλο ύψος, γεγονός που επιβάρυνε τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Η άμεση κινητοποίηση του προσωπικού του ΕΚΑΒ ήταν καθοριστική για τη σταθεροποίηση και τη γρήγορη μεταφορά του τραυματία.

Τι είναι γνωστό έως τώρα

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Το περιστατικό αναδεικνύει, για άλλη μια φορά, τη σημασία της προληπτικής ασφάλειας στα εργοτάξια της πόλης, όπου η ένταση των εργασιών παραμένει υψηλή. Η διαλεύκανση των αιτιών είναι κρίσιμη, τόσο για την απόδοση ευθυνών όσο και για την αποτροπή ανάλογων συμβάντων στο μέλλον.

Το αποτύπωμα για τους εργαζόμενους και τους εργοδηγούς

Οι πτώσεις από ύψος περιλαμβάνονται στους πιο επικίνδυνους κινδύνους σε οικοδομικά έργα. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά άμεσα εργαζόμενους, εργοδηγούς και αναδόχους έργων στον Βόλο, οι οποίοι καλούνται να επανεξετάσουν τις πρακτικές τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργασίες σε ορόφους, ικριώματα ή ανοιχτές ακμές πλακών.

Αν και οι ακριβείς παράμετροι του σημερινού ατυχήματος δεν έχουν αποσαφηνιστεί, η τήρηση βασικών μέτρων ατομικής και συλλογικής προστασίας στα εργοτάξια παραμένει κρίσιμη:

Χρήση κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας (κράνος, υποδήματα, ζώνες συγκράτησης όπου απαιτείται).

(κράνος, υποδήματα, ζώνες συγκράτησης όπου απαιτείται). Συνεχής έλεγχος και ασφάλιση ακμών και ανοιγμάτων σε ορόφους.

και ανοιγμάτων σε ορόφους. Σαφείς διαδικασίες πρόσβασης και κίνησης σε επίπεδα με κίνδυνο πτώσης.

Άμεση αντίδραση και επόμενα βήματα

Η γρήγορη επέμβαση του ΕΚΑΒ και η μεταφορά του τραυματία στο Νοσοκομείο περιόρισαν τον κίνδυνο επιδείνωσης. Στο επόμενο στάδιο, καθοριστική θα είναι η ιατρική εκτίμηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού στο πόδι, καθώς και η διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές για το πώς συνέβη η πτώση.

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους από περιοχές με οικοδομικές εργασίες στο κέντρο, συνίσταται αυξημένη προσοχή, ειδικά κοντά σε εργοτάξια με υπέργειες εργασίες. Η παρουσία ευδιάκριτης σήμανσης και ο αποκλεισμός πρόσβασης για μη εξουσιοδοτημένα άτομα είναι πρακτικές που προστατεύουν εργαζόμενους και κοινό.

Τι παραμένει ανοιχτό

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επιπλέον στοιχεία για τα αίτια, ούτε για την ακριβή κατάσταση της υγείας του τραυματία πέρα από τον σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο θα καθορίσουν την περαιτέρω θεραπευτική προσέγγιση.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος και την πορεία του εργαζομένου.