34 ραντάρ στο Ηράκλειο: τι μετρούν και τι δεν καταγράφουν οι νέοι αισθητήρες

Ο Δήμος Ηρακλείου διευκρινίζει ότι οι 34 συσκευές που τοποθετήθηκαν σε σημεία της πόλης είναι αισθητήρες μικροκυμάτων για συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων και όχι κάμερες ή συστήματα βεβαίωσης παραβάσεων.

Νέοι αισθητήρες στο πλαίσιο του Smart City — στόχος η βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας

Ανησυχία και ερωτήματα προκάλεσε σε πολίτες του Ηρακλείου η πρόσφατη τοποθέτηση νέων ηλεκτρονικών συσκευών σε διαφόρους δρόμους της πόλης. Ο Δήμος Ηρακλείου επισημαίνει ότι πρόκειται για 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας (ραντάρ), που εντάσσονται στην τρίτη δράση του έργου Smart City και αφορούν τη μέτρηση της κίνησης και την υποστήριξη της διαχείρισης του κυκλοφοριακού φόρτου.

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η συγκέντρωση στοιχείων που θα επιτρέψουν πιο τεκμηριωμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο και την καλύτερη λειτουργία των μετακινήσεων μέσα στην πόλη. Οι συσκευές συλλέγουν ανώνυμα δεδομένα όπως:

αριθμός διερχόμενων οχημάτων ,

, κατηγορία οχήματος (Ι.Χ., δίκυκλα, φορτηγά, λεωφορεία),

(Ι.Χ., δίκυκλα, φορτηγά, λεωφορεία), ταχύτητα κίνησης.

Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ρητά ότι οι αισθητήρες δεν διαθέτουν κάμερες ούτε κανένα οπτικό μέσο καταγραφής: δεν τραβούν εικόνες, δεν καταγράφουν πινακίδες κυκλοφορίας ή πρόσωπα και επομένως δεν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Επίσης, δεν χρησιμοποιούνται για βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή για αστυνόμευση.

Η τοποθέτηση των 34 μονάδων αποτελεί μέρος ευρύτερης προσπάθειας ψηφιακής παρακολούθησης της κινητικότητας, με στόχο τη βελτίωση της ροής των οχημάτων και τη μείωση των συνθηκών συμφόρησης. Η αξιοποίηση των στοιχείων προβλέπεται να υποστηρίξει την προτεραιοποίηση έργων, την οργάνωση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και πιθανές μελλοντικές εφαρμογές κινητικότητας στην πόλη.

Στοιχείο Περιγραφή Αριθμός συσκευών 34 Τεχνολογία Μικροκύματα (ραντάρ) Σκοπός Συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων

Για τους κατοίκους, οι κρίσιμες πληροφορίες είναι πρακτικές: τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθούν οι ώρες ρύθμισης σηματοδοτών, να σχεδιαστούν παρεμβάσεις σε σημεία με μεγάλη κίνηση και να εντοπιστούν διαδρομές που χρήζουν αναπροσαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος τονίζει ότι η λειτουργία του συστήματος δεν υποκαθιστά τις υπηρεσίες ελέγχου της Τροχαίας αλλά προσφέρει τεκμηριωμένα στοιχεία για προγραμματισμό.

Οι πολίτες που έχουν επιπλέον απορίες μπορούν να αναζητήσουν ενημέρωση από τις δημοτικές υπηρεσίες για το έργο Smart City και τον τρόπο αξιοποίησης των στοιχείων, ώστε να υπάρξει διαφάνεια ως προς το πεδίο χρήσης και την προστασία της ιδιωτικότητας.