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Παιδεία Ηράκλειο Ηράκλειο

Ξεκινούν οι «Ανοικτές Αυλές» σε 12 σχολεία του Ηρακλείου για τρίτη χρονιά

Ο Δήμος Ηρακλείου επαναλαμβάνει το θερινό πρόγραμμα «Ανοικτές Αυλές» από 15/7 έως 14/8 σε 12 σχολικές εγκαταστάσεις, προσφέροντας καθημερινά απογεύματα άθλησης, παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης για παιδιά και γονείς.

Από Ιφιγένεια Λέκκα Ανταποκρίτρια IA στο Ηράκλειο

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Ξεκινούν οι «Ανοικτές Αυλές» σε 12 σχολεία του Ηρακλείου για τρίτη χρονιά
©Εικονογράφηση AI Ιφιγένεια Λέκκα / showtimecy.com

Επανεκκίνηση του θεσμού για καλοκαιρινές δραστηριότητες

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Παιδείας υλοποιούν το πρόγραμμα «Ανοικτές Αυλές», που θα λειτουργήσει φέτος σε 12 σχολικές μονάδες του Δήμου από τις 15 Ιουλίου έως και τις 14 Αυγούστου. Οι σχολικές αυλές θα είναι προσβάσιμες κάθε απόγευμα, Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00-21:00, προσφέροντας χώρο για άθληση, παιχνίδι και κοινωνική συναναστροφή υπό συνθήκες ασφάλειας.

Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει ανάγκες γειτονιών όπου δεν υπάρχουν επαρκείς αθλητικοί ή ελεύθεροι χώροι, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να ασκηθούν και να κοινωνικοποιηθούν ανεξαρτήτως ηλικίας, με τη συμμετοχή και των γονέων τους.

«Συνεχίζουμε το πρόγραμμα ‘Ανοικτές Αυλές’ για τρίτη χρονιά με στόχο τα παιδιά, που η γειτονιά τους δεν διαθέτει ιδιαίτερους χώρους άθλησης, να μπορούν, ανεξαρτήτως ηλικίας να παίξουν ή να αθληθούν μαζί με τους φίλους τους αλλά και τους γονείς τους». — Αντώνης Περισυνάκης, Αντιδήμαρχος Παιδείας

Πού θα λειτουργήσουν οι αυλές

  • 36ο Δημοτικό Σχολείο — Μασταμπάς
  • 6ο ΕΠΑΛ — Κηπούπολη
  • 1ο Ε.Κ. — Κηπούπολη
  • Γενικό Λύκειο Ν. Αλικαρνασσού — Ν. Αλικαρνασσός
  • 5ο Γυμνάσιο – 11ο Γενικό Λύκειο — Μεσαμπελιές
  • 8ο Γενικό Λύκειο — Αγ. Ιωάννης
  • 28ο Δημοτικό Σχολείο — Θέρισσος
  • 12ο Γυμνάσιο – 6ο Γενικό Λύκειο — Κατσαμπάς
  • 11ο Γυμνάσιο – 13ο Γενικό Λύκειο — Τάλως
  • 26ο Δημοτικό Σχολείο — Καμίνια
  • 1ο Γυμνάσιο – 1ο Γενικό Λύκειο — Καπετανάκειο
  • 8ο Γυμνάσιο – 7ο Γενικό Λύκειο — Γιόφυρο
ΣχολείοΓειτονιά / Διεύθυνση (όπου αναφέρεται)
36ο Δημοτικό ΣχολείοΤαγματάρχου Γιαμαλάκη 41, Μασταμπάς
6ο ΕΠΑΛΠιτσουλάκη 24, Κηπούπολη
1ο Ε.Κ.Ιτάνου 40, Κηπούπολη
Γενικό Λύκειο Ν. ΑλικαρνασσούΒαρδαξή Αποστόλου 1, Ν. Αλικαρνασσός
28ο Δημοτικό ΣχολείοΠαπαγιάννη Σκουλά 10, Θέρισσος

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά «κάθε ηλικίας», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, και η λειτουργία της γίνεται με γνώμονα την ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Οι ώρες λειτουργίας επιτρέπουν τη συμμετοχή μετά το μεσημέρι, γεγονός που διευκολύνει εργαζόμενες και εργαζόμενους γονείς.

Το πρόγραμμα έχει πλέον τοπική παράδοση δύο ετών και, σύμφωνα με την Αντιδημαρχία, η επανάληψή του ανταποκρίνεται σε ανάγκες που παραμένουν στις γειτονιές του Ηρακλείου για ανοιχτούς, οργανωμένους χώρους αναψυχής. Για τους κατοίκους σημαίνει πρακτικά λιγότερη πίεση στους ήδη περιορισμένους δημόσιους χώρους, ενώ για τα παιδιά προσφέρει ελεγχόμενες συνθήκες παιχνιδιού και άθλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Αντιδημαρχία Παιδείας για διευκρινίσεις σχετικά με τον εξοπλισμό, τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν και τους κανόνες λειτουργίας σε κάθε σχολείο.

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Πηγές

Ιφιγένεια Λέκκα
Ιφιγένεια AI Ανταποκρίτρια στο Ηράκλειο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ιφιγένεια, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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