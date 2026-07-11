Ξεκινούν οι «Ανοικτές Αυλές» σε 12 σχολεία του Ηρακλείου για τρίτη χρονιά

Ο Δήμος Ηρακλείου επαναλαμβάνει το θερινό πρόγραμμα «Ανοικτές Αυλές» από 15/7 έως 14/8 σε 12 σχολικές εγκαταστάσεις, προσφέροντας καθημερινά απογεύματα άθλησης, παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης για παιδιά και γονείς.

Επανεκκίνηση του θεσμού για καλοκαιρινές δραστηριότητες

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Παιδείας υλοποιούν το πρόγραμμα «Ανοικτές Αυλές», που θα λειτουργήσει φέτος σε 12 σχολικές μονάδες του Δήμου από τις 15 Ιουλίου έως και τις 14 Αυγούστου. Οι σχολικές αυλές θα είναι προσβάσιμες κάθε απόγευμα, Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00-21:00, προσφέροντας χώρο για άθληση, παιχνίδι και κοινωνική συναναστροφή υπό συνθήκες ασφάλειας.

Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει ανάγκες γειτονιών όπου δεν υπάρχουν επαρκείς αθλητικοί ή ελεύθεροι χώροι, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να ασκηθούν και να κοινωνικοποιηθούν ανεξαρτήτως ηλικίας, με τη συμμετοχή και των γονέων τους.

«Συνεχίζουμε το πρόγραμμα ‘Ανοικτές Αυλές’ για τρίτη χρονιά με στόχο τα παιδιά, που η γειτονιά τους δεν διαθέτει ιδιαίτερους χώρους άθλησης, να μπορούν, ανεξαρτήτως ηλικίας να παίξουν ή να αθληθούν μαζί με τους φίλους τους αλλά και τους γονείς τους». — Αντώνης Περισυνάκης, Αντιδήμαρχος Παιδείας

Πού θα λειτουργήσουν οι αυλές

36ο Δημοτικό Σχολείο — Μασταμπάς

6ο ΕΠΑΛ — Κηπούπολη

1ο Ε.Κ. — Κηπούπολη

Γενικό Λύκειο Ν. Αλικαρνασσού — Ν. Αλικαρνασσός

5ο Γυμνάσιο – 11ο Γενικό Λύκειο — Μεσαμπελιές

8ο Γενικό Λύκειο — Αγ. Ιωάννης

28ο Δημοτικό Σχολείο — Θέρισσος

12ο Γυμνάσιο – 6ο Γενικό Λύκειο — Κατσαμπάς

11ο Γυμνάσιο – 13ο Γενικό Λύκειο — Τάλως

26ο Δημοτικό Σχολείο — Καμίνια

1ο Γυμνάσιο – 1ο Γενικό Λύκειο — Καπετανάκειο

8ο Γυμνάσιο – 7ο Γενικό Λύκειο — Γιόφυρο

Σχολείο Γειτονιά / Διεύθυνση (όπου αναφέρεται) 36ο Δημοτικό Σχολείο Ταγματάρχου Γιαμαλάκη 41, Μασταμπάς 6ο ΕΠΑΛ Πιτσουλάκη 24, Κηπούπολη 1ο Ε.Κ. Ιτάνου 40, Κηπούπολη Γενικό Λύκειο Ν. Αλικαρνασσού Βαρδαξή Αποστόλου 1, Ν. Αλικαρνασσός 28ο Δημοτικό Σχολείο Παπαγιάννη Σκουλά 10, Θέρισσος

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά «κάθε ηλικίας», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, και η λειτουργία της γίνεται με γνώμονα την ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Οι ώρες λειτουργίας επιτρέπουν τη συμμετοχή μετά το μεσημέρι, γεγονός που διευκολύνει εργαζόμενες και εργαζόμενους γονείς.

Το πρόγραμμα έχει πλέον τοπική παράδοση δύο ετών και, σύμφωνα με την Αντιδημαρχία, η επανάληψή του ανταποκρίνεται σε ανάγκες που παραμένουν στις γειτονιές του Ηρακλείου για ανοιχτούς, οργανωμένους χώρους αναψυχής. Για τους κατοίκους σημαίνει πρακτικά λιγότερη πίεση στους ήδη περιορισμένους δημόσιους χώρους, ενώ για τα παιδιά προσφέρει ελεγχόμενες συνθήκες παιχνιδιού και άθλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Αντιδημαρχία Παιδείας για διευκρινίσεις σχετικά με τον εξοπλισμό, τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν και τους κανόνες λειτουργίας σε κάθε σχολείο.