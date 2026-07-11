Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στην Κατερίνη την 13η Ιουλίου — προσδοκίες και επιφυλάξεις από τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις

Οι εμπορικές επιχειρήσεις της Κατερίνης ετοιμάζονται για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, με συγκρατημένη αισιοδοξία λόγω της πίεσης στο οικογενειακό εισόδημα και του ανταγωνισμού από το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Έναρξη θερινών εκπτώσεων και τοπική αγορά

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζει στην Κατερίνη η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, μια από τις σημαντικότερες εμπορικές φάσεις του καλοκαιριού για την τοπική αγορά. Οι καταστηματάρχες δηλώνουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι προσφορές θα αυξήσουν την κίνηση στα καταστήματα, χωρίς όμως να παραβλέπουν το μόνιμο πρόβλημα της μείωσης της αγοραστικής δύναμης λόγω του αυξημένου κόστους ζωής.

Παράγοντες που διαμορφώνουν την εικόνα της φετινής εκπτωτικής περιόδου είναι ο ανταγωνισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι συνήθειες προγραμματισμένων αγορών των καταναλωτών και η γενικότερη οικονομική συγκυρία. Πολλοί πελάτες, σύμφωνα με τοπικούς εμπόρους, έχουν ήδη εντοπίσει προϊόντα που επιθυμούν και περιμένουν την επίσημη μείωση τιμών για να προχωρήσουν στην αγορά.

Λειτουργία καταστημάτων και προτεινόμενο ωράριο

Τα εμπορικά καταστήματα στην Κατερίνη θα έχουν τη δυνατότητα προαιρετικά να λειτουργήσουν και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το προτεινόμενο ωράριο για αυτή την ημέρα είναι από 11:00 έως 18:00, δίνοντας μια έξτρα ευκαιρία στους καταναλωτές να επωφεληθούν από προσφορές και στους εμπόρους να αυξήσουν την επισκεψιμότητα.

Γεγονός Ημερομηνία / Ωράριο Έναρξη θερινών εκπτώσεων Δευτέρα 13 Ιουλίου Προαιρετική λειτουργία Κυριακής Κυριακή 19 Ιουλίου — 11:00 έως 18:00 (προτεινόμενο)

Στάση των καταστηματαρχών

Οι τοπικοί επαγγελματίες επισημαίνουν ότι, παρά τις δυσκολίες, προσφέρουν ουσιαστικές μειώσεις τιμών με στόχο την εμπιστοσύνη του πελάτη και την ενίσχυση της τοπικής κίνησης. Η εικόνα που περιγράφουν είναι διττή: από τη μία υπάρχει προσδοκία για αυξημένες επισκέψεις και συναλλαγές, από την άλλη υπάρχει επιφυλακτικότητα λόγω της οικονομικής πίεσης που επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Πιερίας

Ευκαιρία για αγορές με μειωμένες τιμές σε τοπικά καταστήματα.

Δυνατότητα στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, που εξαρτάται από την εποχική κίνηση.

Επιλογή λειτουργίας επιπλέον ωρών την Κυριακή 19/7, για όσους δυσκολεύονται να ψωνίσουν τις καθημερινές.

Για τους καταναλωτές, η περίοδος των εκπτώσεων παραμένει μια ευκαιρία να συγκρίνουν τιμές και ποιότητα αποκλειστικά στην τοπική αγορά της Κατερίνης, όπου οι έμποροι τονίζουν την προσπάθεια να κρατήσουν ανταγωνιστικές τιμές. Ταυτόχρονα, η επιλογή προγραμματισμένων αγορών πριν την επίσημη έναρξη δείχνει ότι ένα τμήμα του κοινού έχει στρατηγική συμπεριφορά και περιμένει συγκεκριμένες μειώσεις.

Η έκβαση της εκπτωτικής περιόδου θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα αποτιμηθεί αν η αυξημένη επισκεψιμότητα μεταφράστηκε σε πραγματικές πωλήσεις και σε ποιο βαθμό βοήθησε την τοπική οικονομία να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο εισόδημα των νοικοκυριών.

Για τους επαγγελματίες της Κατερίνης η περίοδος αυτή αποτελεί κρίσιμο διάστημα σχεδιασμού και αναπροσαρμογής τιμολογιακής πολιτικής, με στόχο τόσο την άμεση ρευστότητα όσο και τη διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη.