Υπεγράφη ΠΔ για Θαλάσσιο Πάρκο Νότιες Κυκλάδες — παραδίδεται το πρώτο από τρία σκάφη του ΟΦΥΠΕΚΑ

Το Προεδρικό Διάταγμα για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 πέρασε για προσφυγή στο ΣτΕ· παράλληλα ο ΟΦΥΠΕΚΑ παρέλαβε το σκάφος «Σύρνα», ενισχύοντας την επόπτευση των προστατευόμενων θαλασσών.

Υπεγράφη σήμερα το Προεδρικό Διάταγμα που θεσπίζει το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 — Νότιες Κυκλάδες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Το σχέδιο Π.Δ. θα προωθηθεί πλέον στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επανέλεγχο, διαδικασία που ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή του καθεστώτος προστασίας.

«Σήμερα παραλάβαμε το πρώτο από τα τρία υπερσύγχρονα σκάφη, με τα οποία θα ενισχυθεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ. Με αυτό θα μπορεί επιτηρεί τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας. Για τη χώρα μας, η θάλασσα δεν είναι απλώς περιβάλλον. Είναι κομμάτι της ιστορίας, του πολιτισμού, της ταυτότητάς μας».

Στην ίδια ανακοίνωση ο υπουργός έκανε γνωστό ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει Προεδρικό Διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο του Ιονίου, στο πλαίσιο της εθνικής δέσμευσης για την προστασία των θαλασσών. Υπενθύμισε την ευρωπαϊκή υποχρέωση για προστασία του 30% των θαλασσών έως το 2030 και διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα στοχεύει να υπερβεί αυτό το όριο, «πετυχαίνοντας πάνω από το 35% στους πρώτους μήνες του 2027».

Παράλληλα, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) παρέλαβε το πρώτο από τα τρία σκάφη που έχουν αποκτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το σκάφος ονομάζεται «Σύρνα» και η ονομασία συνδέεται με την ομώνυμη βραχονησίδα και τον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, υπογραμμίζοντας τον επιχειρησιακό ρόλο του στην επιτήρηση και την παρουσία στη θάλασσα. Στην τελετή παραλαβής συμμετείχαν η πρόεδρος του ΟΦΥΠΕΚΑ, Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου, και ο διευθύνων σύμβουλος, Δρ. Κώστας Τριάντης.

Τι σημαίνει η προσθήκη των σκαφών

Τα τρία νέα σκάφη είναι «λιμενικού τύπου» και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαθέτουν δυνατότητα ασφαλούς και ταχύτατης πλεύσης ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η ενίσχυση αυτή στοχεύει σε τρεις κύριες λειτουργίες:

Επόπτευση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών.

των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών. Παρακολούθηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης.

της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης. Άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά ρύπανσης ή παράνομες δραστηριότητες.

Η χρηματοδότηση των σκαφών προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοιχείο που ενσωματώνει τις επενδύσεις στην επιχειρησιακή ικανότητα του δημόσιου φορέα με ευρωπαϊκούς πόρους.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα σκάφους Σύρνα Φορέας ΟΦΥΠΕΚΑ Προέλευση χρηματοδ. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Σκοπός Επόπτευση, παρακολούθηση, φύλαξη, άμεση ανταπόκριση

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική του υπουργείου για την προστασία θαλασσίων περιοχών και τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς στόχους για φυσικό περιβάλλον. Η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του Π.Δ. για τις Νότιες Κυκλάδες θα εξαρτηθούν από την οριστική έγκρισή του από το ΣτΕ και από τους μηχανισμούς επιτήρησης και επιβολής που θα τεθούν σε λειτουργία.

Η δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και η ενίσχυση των επιχειρησιακών μέσων αποτελούν βήματα προς την εξασφάλιση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, αλλά απαιτούν συστηματική εφαρμογή, χρηματοδότηση και συνεργασία με τοπικές κοινωνίες και άλλους φορείς για να αποδώσουν σε μεσο- και μακροπρόθεσμο επίπεδο.