Υπό έλεγχο οι φωτιές στην σιδηροδρομική γραμμή Αλυκές–Αιγίνιο — αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Η Πυροσβεστική περιόρισε νωρίς το πρωί διάσπαρτες εστίες φωτιάς κατά μήκος της γραμμής Αλυκές–Αιγίνιο. Η γραμμή καθόδου δόθηκε ξανά σε κυκλοφορία και οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή.

Άμεση επέμβαση και αποκατάσταση της συγκοινωνίας

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προέβη σε συντονισμένη επιχείρηση κατάσβεσης μετά από αναφορές για διάσπαρτες εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής στις περιοχές Αλυκές και Αιγίνιο. Οι πρώτες ενδείξεις καταγράφηκαν γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, όταν προσωπικό και μέσα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πολλαπλά σημεία ανάφλεξης σε γειτονικά τμήματα της γραμμής.

Κατά την επέμβαση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν και να ελέγξουν τις εστίες, με αποτέλεσμα η σιδηροδρομική κυκλοφορία να αποκατασταθεί. Συγκεκριμένα, η γραμμή καθόδου δόθηκε ξανά σε λειτουργία, εξασφαλίζοντας την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών και τη συνέχιση των δρομολογίων.

Τοπικές επιπτώσεις και μέτρα προφύλαξης

Η άμεση αντιμετώπιση εμπόδισε την εξάπλωση στη μεγάλη γέφυρα και σε όμορα τμήματα της γραμμής, μειώνοντας τον κίνδυνο ευρύτερων διακοπών στις συγκοινωνίες. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές συνιστούν προσοχή σε όσους κινούνται στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης.

Επιβάτες: ελέγξτε ενημερώσεις δρομολογίων και τυχόν καθυστερήσεις πριν από το ταξίδι.

Κάτοικοι κοντά στη γραμμή: αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις έως ότου οι αρχές δηλώσουν πλήρη ασφάλεια.

Οδηγοί και πεζοί: να τηρούνται οι σημάνσεις και οι υποδείξεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα

Η επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα και επικεντρώθηκε σε διάσπαρτες μικρές εστίες, που κατέστη δυνατό να περιοριστούν άμεσα από τα διαθέσιμα μέσα. Οι πυρκαγιές δεν σημειώθηκαν σε μεγάλο ενιαίο μέτωπο, γεγονός που διευκόλυνε τον έλεγχο και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Περιοχή Κατάσταση Αλυκές Εστίες περιορίστηκαν, σε έλεγχο Αιγίνιο Εστίες περιορίστηκαν, κυκλοφορία αποκαταστάθηκε Μεγάλη Γέφυρα Δεν υπήρξε επέκταση προς το καταστρεπτικό μέτωπο

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς οι καιρικές συνθήκες και η βλάστηση στο παράπλευρο δίκτυο μπορούν να ευνοήσουν την επανεμφάνιση εστιών. Η συνεργασία Πυροσβεστικής και σιδηροδρομικών υπηρεσιών υπήρξε κρίσιμη για την έγκαιρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η ταχεία αντιμετώπιση της σημερινής περιστατικού υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διαρκούς επαγρύπνησης κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι ανάγκες για άμεση επέμβαση αυξάνονται λόγω θερμοκρασιών και ξηρασίας. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πηγή: Αναφορές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις τοπικές μεταφορικές αρχές.