Υποχρεωτική επαλήθευση συνδρομητών: μέτρα για καθαρότερο ψηφιακό περιβάλλον και πρόληψη απάτης

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών της επαρχίας Bac Ninh επιταχύνουν την τυποποίηση στοιχείων συνδρομητών, εφαρμόζοντας κινητά σημεία υποστήριξης και βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες, στο πλαίσιο της εγκυκλίου του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις στην επαρχία Bac Ninh εντείνουν τις προσπάθειες για την επαλήθευση των στοιχείων συνδρομητών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, μετά την εφαρμογή της εγκυκλίου αριθ. 08/2026/TT-BKHCN του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τη συνέπεια των προσωπικών δεδομένων με την Εθνική Βάση Δεδομένων Πληθυσμού και να περιορίσει την κατάχρηση SIM και τις διαδικτυακές απάτες.

Τι προβλέπει η εφαρμογή και πώς υλοποιείται

Από τις 15 Απριλίου 2026, οι επιλέξιμοι συνδρομητές πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης, τα προσωπικά τους στοιχεία και τα βιομετρικά δεδομένα προσώπου. Η επαλήθευση μπορεί να γίνει μέσω:

της εφαρμογής VNeID ,

, των εφαρμογών των παρόχων κινητής/σταθερής τηλεφωνίας,

απευθείας στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης των εταιρειών.

Σε τοπικό επίπεδο, οι μεγαλύτεροι πάροχοι — Viettel Bắc Ninh, VNPT και MobiFone — έχουν διατηρήσει υψηλή προσέλευση πολιτών στα καταστήματα και έχουν δημιουργήσει επιπλέον κινητά σημεία υποστήριξης σε γειτονιές, νοσοκομεία και επιχειρήσεις. Παράλληλα, παρέχεται βοήθεια κατ’ οίκον για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και με κινητικά προβλήματα.

Αποτελέσματα και επιπτώσεις

Οι αρχικές ανταποκρίσεις των κατοίκων δείχνουν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τον καθαρισμό της βάσης συνδρομητών και την πρόληψη δόλιων ενεργειών. Η τυποποίηση των πληροφοριών έχει δύο άξονες αποτελεσματικότητας:

προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας,

υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, μείωση της κυκλοφορίας ανεπιθύμητων SIM και των σχετιζόμενων κυβερνοαπειλών.

«Προηγουμένως, λάμβανα πολλές περίεργες κλήσεις. Κάποιοι ισχυρίζονταν ότι ήταν αστυνομικοί, άλλοι έλεγαν ότι ο τραπεζικός μου λογαριασμός είχε προβλήματα και ζητούσαν προσωπικά στοιχεία», ανέφερε ηλικιωμένη κάτοικος, εξηγώντας γιατί επιθυμεί την επαλήθευση.

Η εφαρμογή του μέτρου απαιτεί τεχνικό συντονισμό μεταξύ των παρόχων και της εθνικής βάσης δεδομένων, καθώς και οργανωτική υποδομή για την πρόσβαση ευπαθών ομάδων. Η βοήθεια στο σπίτι και τα κινητά σημεία φαίνεται ότι μειώνουν τα εμπόδια για συμμόρφωση, αλλά δεν εξαλείφουν πλήρως την ανάγκη για ενημέρωση και εμπιστοσύνη του κοινού.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία έναρξης 15/04/2026 Υποχρεούμενα δεδομένα αριθμός ταυτότητας, προσωπικά στοιχεία, βιομετρικά προσώπου Κύριες δράσεις κινητά σημεία, εξυπηρέτηση σε καταστήματα, βοήθεια κατ' οίκον

Η εμπειρία στη Bac Ninh αναδεικνύει τις προκλήσεις που συνοδεύουν παρόμοιες εθνικές πολιτικές: απαιτούνται πόροι για εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη και συνεχής επικοινωνία με το κοινό για την αντιμετώπιση φοβιών σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης, οι πάροχοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες επαλήθευσης δεν θα δημιουργήσουν αποκλεισμούς για όσους έχουν περιορισμένη ψηφιακή πρόσβαση.

Σε εθνικό επίπεδο, η ολοκλήρωση των βάσεων και η συμμόρφωση των παρόχων με την εγκύκλιο μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών και να περιορίσουν τη δράση εγκληματικών δικτύων που εκμεταλλεύονται ανώνυμες ή ψευδείς συνδέσεις. Στο επόμενο διάστημα, η παρακολούθηση δεικτών όπως ο αριθμός μη επαληθευμένων συνδέσεων και οι αναφορές απάτης θα είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων.