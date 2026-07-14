25 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικές και οδικές παρεμβάσεις στην Αιτωλοακαρνανία

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για παρεμβάσεις σε αντιπλημμυρικά έργα και αποκαταστάσεις οδικών τμημάτων στην Αιτωλοακαρνανία, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030.

Εγκεκριμένη χρηματοδότηση και στόχοι

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκε χρηματοδότηση προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ύψους 25.000.000 ευρώ για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης και υποδομών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030», μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Τι περιλαμβάνει για την Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία το πακέτο εργασιών στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας και στην αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Παρεμβάσεις αποκατάστασης σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα στους Δήμους Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας.

στους Δήμους Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας. Έργα οδοποιίας για την αποκατάσταση ζημιών στα τμήματα Αλευράδα – Τρίκλινο και Πάλαιρος – Πογωνία – Πλαγιά – Περάτια .

και . Εργασίες αντιμετώπισης καταπτώσεων και καθιζήσεων στις εθνικές οδούς Αντιρρίου – Ιωαννίνων και Αγρινίου – Καρπενησίου.

Τοπικές επιπτώσεις και προτεραιότητες

Οι παρεμβάσεις έχουν άμεση σημασία για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής: η ενίσχυση των αντιπλημμυρικών έργων μειώνει τον κίνδυνο ζημιών σε γεωργικές εκτάσεις, κατοικίες και υποδομές μετά έντονων βροχοπτώσεων, ενώ η αποκατάσταση κρίσιμων οδικών τμημάτων βελτιώνει την ασφάλεια και την πρόσβαση, ιδιαίτερα για τις απομακρυσμένες κοινότητες και τη διέλευση εμπορευμάτων.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Η απόφαση αφορά τη διάθεση των κονδυλίων· το ακριβές χρονοδιάγραμμα έργων, οι ανάδοχοι και τα τεχνικά δελτία θα οριστικοποιηθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. Η επιτυχής υλοποίηση προϋποθέτει ταχείς διαδικασίες δημοπράτησης και συντονισμό με τοπικούς φορείς για να περιοριστούν οι καθυστερήσεις.

Σημεία προσοχής για τους κατοίκους

Κατά την περίοδο υλοποίησης των εργασιών οι πολίτες θα επηρεαστούν από προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εργοταξιακές παρεμβάσεις. Οι τοπικές αρχές οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα για τις αποκλειστικές λωρίδες, τις εναλλακτικές διαδρομές και τα μέτρα προστασίας σε πλημμυρικές ζώνες.

Είδος παρέμβασης Περιοχές Αντιπλημμυρικά Δήμοι Ακτίου-Βόνιτσας, Αμφιλοχία Οδοποιία Αλευράδα–Τρίκλινο, Πάλαιρος–Πογωνία–Πλαγιά–Περάτια Αντιμετώπιση καθιζήσεων Εθνικές Οδοί Αντιρρίου–Ιωαννίνων, Αγρινίου–Καπενησίου

Η έγκριση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μείωση της ευαλωτότητας της περιοχής σε φυσικά φαινόμενα και για τη βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν καθημερινά κατοίκους και επιχειρήσεις. Η προσοχή πλέον στρέφεται στην υλοποίηση, τον έλεγχο ποιότητας και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος από τις αρμόδιες αρχές.