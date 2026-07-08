86 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη Ροδόπη από 1η Μαΐου — 170 στρ. καμένα και τρεις διώξεις

Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν καταγραφεί 86 περιστατικά στην Π.Ε. Ροδόπης· οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής έπραξαν άμεσα, ενώ τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.

Συνοπτική καταγραφή και τοπικές επιπτώσεις

Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης έχουν εκδηλωθεί συνολικά 86 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Η πλειονότητα αντιμετωπίστηκε γρήγορα από το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε δύο περιστατικά επιστρατεύθηκαν και εναέρια μέσα καθώς και η 7η ΕΜΟΔΕ. Το σύνολο της καμένης έκτασης ανέρχεται σε 170 στρέμματα.

Οι επιπτώσεις για τους κατοίκους αφορούν κυρίως την τοπική γεωργία, τη διαχείριση των δασικών περιοχών και τον αυξημένο κίνδυνο επαναφλεγμένων εστιών σε ξηρές περιοχές του νομού.

Κατανομή περιστατικών και νομικές ενέργειες

Μήνας Πυρκαγιές Μάιος 31 Ιούνιος 44 Ιούλιος (έως σήμερα) 11

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης τρεις εμπλεκόμενους για πρόκληση πυρκαγιάς: ένας με κατηγορία εμπρησμού από πρόθεση, ο οποίος τελεί υπό προφυλάκιση, και δύο με την κατηγορία εμπρησμού από αμέλεια. Στην περίπτωση του ενός από τους δύο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ ο τρίτος αναμένει την εκδίκαση της υπόθεσής του.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους της Ροδόπης

Η αύξηση των περιστατικών τον Ιούνιο δείχνει ευαισθητοποίηση αλλά και ανάγκη για ενίσχυση μέτρων πρόληψης.

Η ενεργή εμπλοκή εναέριων μέσων και ειδικών δυνάμεων καταδεικνύει την προτεραιοποίηση κρίσιμων συμβάντων.

Οι δικαστικές ενέργειες υπογραμμίζουν την προσπάθεια αποτροπής των εμπρησμών και την απονομή ευθυνών.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας και η προσοχή κατά τις εργασίες σε αγρούς και δασικές εκτάσεις παραμένουν κρίσιμες. Η τοπική οικονομία, ιδιαίτερα το αγροτικό εισόδημα, επηρεάζεται όταν καίγονται καλλιεργήσιμες ή βοσκοτόπια.

Η Περιφερειακή Ενότητα και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διατηρήσουν επαγρύπνηση, να ενημερώνουν έγκαιρα τους πολίτες και να ενισχύσουν την πρόληψη, ειδικά σε περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας.