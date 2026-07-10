Αγιά: η «υπομονή» ως σχόλιο για τις τοπικές υπηρεσίες και οι συνέπειες για την καθημερινότητα

Σχόλιο που προτείνει την «Αγία Υπομονή» αντί για την πολιούχο γίνεται αφορμή να αναδειχθούν προβλήματα στην τοπική διαχείριση — απορρίμματα, συγκοινωνίες, κοινόχρηστοι χώροι και η επικοινωνία με την τεχνική υπηρεσία.

Το σχόλιο ως καθρέφτης προβλημάτων της τοπικής διοίκησης

Σε άρθρο γνώμης που αναπαράγεται τοπικά, διατυπώνεται με αιχμηρό τρόπο η πρόταση να αντικατασταθεί συμβολικά η πολιούχος «Αγία Μαρκέλλα» με την «Αγία Υπομονή». Η πρόταση δεν είναι θρησκευτική αποστροφή αλλά επιχειρεί να επιστήσει την προσοχή στα επαναλαμβανόμενα παράπονα πολιτών και στην έκκληση του Δημάρχου προς τους κατοίκους να κάνουν «υπομονή» για σειρά προβλημάτων που δεν επιλύονται.

Το κείμενο αναφέρει συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή και τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων:

Δυσοσμία στο αεροδρόμιο και προβλήματα στο κοντάρι, με την τοπική διοίκηση να συνιστά «υπομονή».

και προβλήματα στο κοντάρι, με την τοπική διοίκηση να συνιστά «υπομονή». Σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

Έλλειψη λεωφορείων για τα χωριά της περιοχής.

Απουσία δημοτικού χώρου στάθμευσης στον Καρφά για πρώτη φορά.

Καθυστέρηση στην παράδοση του Δημοτικού κήπου και ευθύνες που επιρρίπτονται σε δημοτική αρχή, ανάδοχο και τεχνική υπηρεσία.

Έντονο πρόβλημα στην περιοχή της Κώμης, όπου ο τοπικός Σύλλογος ζητά άμεσες παρεμβάσεις.

Ζήτημα Επίπτωση Διαχείριση απορριμμάτων Ποιότητα ζωής, δημόσια υγεία Συγκοινωνίες Προσβασιμότητα κατοίκων χωριών Δημοτικοί χώροι (στάθμευση, κήπος) Τουρισμός, καθημερινή εξυπηρέτηση

Το άρθρο σχολιάζει επίσης ιστορικά δεδομένα για το μοναστηριακό όνομα «Υπομονή» της Ελένης Δραγάση – Παλαιολόγου, αναφέροντας τη μνήμη της στις 13 Μαρτίου και στοιχεία για την οικογενειακή της σχέση με βυζαντινούς αυτοκράτορες και το έτος θανάτου 1450. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται στο κείμενο για να στηρίξουν συμβολικά την πρόταση αλλαγής της πολιούχου.

«Αναγκάζομαι όμως εδώ να προτείνω αλλαγή της πολιούχου της Χίου, με αυτήν της Αγίας Υπομονής...»

Το σχόλιο δεν περιορίζεται σε παρωδία· γίνεται σύνδεση με πρόσφατες εντάσεις ανάμεσα στον Δήμαρχο και υπηρεσίες, όπως η επιστολή του Κάρμαντζη προς υπαλλήλους της Τεχνικής υπηρεσίας για θέματα που σχετίζονται με το REX. Στην αναφορά περιλαμβάνεται και η παρατήρηση για την επικοινωνία που επιδιώκεται («διαδικτυακά ή μέσω των ΕΛΤΑ;»), δείχνοντας την ένταση στην τοπική διοίκηση.

Για τους κατοίκους της Αγιάς και της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας, τα ζητήματα που αναδεικνύονται έχουν πρακτικές συνέπειες: από την ποιότητα ζωής και την καθαριότητα έως την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και την καθημερινή λειτουργία δημόσιων χώρων. Όταν η απάντηση της διοίκησης σε σειρά προβλημάτων παραμένει η ίδια —«υπομονή»—, αυξάνεται η κόπωση και η απαίτηση για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η τοπική κοινότητα και οι σύλλογοι, όπως αναφέρεται για την Κώμη, ζητούν άμεσες παρεμβάσεις. Η επόμενη φάση θα αφορά την ανταπόκριση της δημοτικής αρχής και της τεχνικής υπηρεσίας στα συγκεκριμένα αιτήματα και στην παράδοση των έργων που έχουν κριθεί αναγκαία από κατοίκους και φορείς.