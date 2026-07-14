Νεκρός 86χρονος λουόμενος στην παραλία Φλογητά — παραγγέλθηκε νεκροψία

Ένας 86χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία «Φλογητά» στον δήμο Νέας Προποντίδας και κατέληξε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών. Η προανάκριση του περιστατικού ανατέθηκε στο Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών και ζητήθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Συναγερμός στην παραλία Φλογητά

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θαλάσσια ζώνη της παραλίας «Φλογητά» ένας άνδρας ηλικίας 86 ετών. Στον τόπο του συμβάντος οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε και μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το περιστατικό καταγράφεται ως σοβαρό περιστατικό κοινού ενδιαφέροντος για τον δήμο Νέας Προποντίδας και τη βόρεια ακτογραμμή της Θεσσαλονίκης.

Διαδικασία προανάκρισης και επόμενα βήματα

Την προανάκριση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών, που υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Από τις αρμόδιες αρχές παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της περιοχής

Το γεγονός υπενθυμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση στις παραθαλάσσιες κοινότητες, ειδικά σε ώρες αιχμής της κυκλοφορίας λουόμενων και σε παραλίες που εξυπηρετούνται από εποχικούς ή μόνιμους ναυαγοσώστες. Η διερεύνηση από το Λιμενικό θα δώσει περισσότερα στοιχεία για την αιτία και τυχόν ευρύτερα συμπεράσματα όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα.

Τοποθεσία: παραλία Φλογητά, δήμος Νέας Προποντίδας.

παραλία Φλογητά, δήμος Νέας Προποντίδας. Ηλικία θύματος: 86 ετών.

86 ετών. Ενέργειες: παροχή πρώτων βοηθειών από ναυαγοσώστη, διακομιδή με ΕΚΑΒ, διαπίστωση θανάτου στο ΚΥ Νέων Μουδανιών, παραγγελία νεκροψίας-νεκροτομής.

Στάδιο Παρουσία/Ενέργεια Ανάσυρση Πραγματοποιήθηκε στην παραλία Πρώτες βοήθειες Παρέχονται από ναυαγοσώστη Διακομιδή Με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο ΚΥ Νέων Μουδανιών Ιατρική διαπίστωση Θάνατος στο Κέντρο Υγείας Δικαστικοποιημένη ενέργεια Παραγγελία νεκροψίας-νεκροτομής

Η υπόθεση παρακολουθείται από το Λιμενικό και την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, που θα δώσουν τις επόμενες ημέρες τις ιατροδικαστικές διαπιστώσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται επίσης να επιβεβαιώσουν τα ακριβή περιστατικά και πιθανούς παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατο.

Καθώς πρόκειται για ανθρώπινη απώλεια σε δημοφιλή παραθαλάσσια ζώνη, οι τοπικές αρχές και οι φορείς υγείας ενδέχεται να επανεκτιμήσουν πρωτόκολλα ασφάλειας και επικοινωνίας προς τους λουόμενους. Οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα ανακοινωθεί από τις επίσημες αρχές.