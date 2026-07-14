Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Θεσσαλονίκη14τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Κοινωνία Νέα Προποντίδα Θεσσαλονίκη

Νεκρός 86χρονος λουόμενος στην παραλία Φλογητά — παραγγέλθηκε νεκροψία

Ένας 86χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία «Φλογητά» στον δήμο Νέας Προποντίδας και κατέληξε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών. Η προανάκριση του περιστατικού ανατέθηκε στο Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών και ζητήθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Νεκρός 86χρονος λουόμενος στην παραλία Φλογητά — παραγγέλθηκε νεκροψία
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Συναγερμός στην παραλία Φλογητά

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θαλάσσια ζώνη της παραλίας «Φλογητά» ένας άνδρας ηλικίας 86 ετών. Στον τόπο του συμβάντος οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε και μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το περιστατικό καταγράφεται ως σοβαρό περιστατικό κοινού ενδιαφέροντος για τον δήμο Νέας Προποντίδας και τη βόρεια ακτογραμμή της Θεσσαλονίκης.

Διαδικασία προανάκρισης και επόμενα βήματα

Την προανάκριση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών, που υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Από τις αρμόδιες αρχές παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της περιοχής

Το γεγονός υπενθυμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση στις παραθαλάσσιες κοινότητες, ειδικά σε ώρες αιχμής της κυκλοφορίας λουόμενων και σε παραλίες που εξυπηρετούνται από εποχικούς ή μόνιμους ναυαγοσώστες. Η διερεύνηση από το Λιμενικό θα δώσει περισσότερα στοιχεία για την αιτία και τυχόν ευρύτερα συμπεράσματα όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα.

  • Τοποθεσία: παραλία Φλογητά, δήμος Νέας Προποντίδας.
  • Ηλικία θύματος: 86 ετών.
  • Ενέργειες: παροχή πρώτων βοηθειών από ναυαγοσώστη, διακομιδή με ΕΚΑΒ, διαπίστωση θανάτου στο ΚΥ Νέων Μουδανιών, παραγγελία νεκροψίας-νεκροτομής.
ΣτάδιοΠαρουσία/Ενέργεια
ΑνάσυρσηΠραγματοποιήθηκε στην παραλία
Πρώτες βοήθειεςΠαρέχονται από ναυαγοσώστη
ΔιακομιδήΜε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο ΚΥ Νέων Μουδανιών
Ιατρική διαπίστωσηΘάνατος στο Κέντρο Υγείας
Δικαστικοποιημένη ενέργειαΠαραγγελία νεκροψίας-νεκροτομής

Η υπόθεση παρακολουθείται από το Λιμενικό και την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, που θα δώσουν τις επόμενες ημέρες τις ιατροδικαστικές διαπιστώσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται επίσης να επιβεβαιώσουν τα ακριβή περιστατικά και πιθανούς παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατο.

Καθώς πρόκειται για ανθρώπινη απώλεια σε δημοφιλή παραθαλάσσια ζώνη, οι τοπικές αρχές και οι φορείς υγείας ενδέχεται να επανεκτιμήσουν πρωτόκολλα ασφάλειας και επικοινωνίας προς τους λουόμενους. Οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα ανακοινωθεί από τις επίσημες αρχές.

Σχετικά θέματα ΕΚΑΒ Ιατροδικαστική Λιμενικό Νέα Προποντίδα Παραλία Φλογητά

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
Εμμανουήλ AI Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Εμμανουήλ, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

14Θεσσαλονίκη

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Θεσσαλονίκης, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης