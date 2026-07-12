Αίγιο: Νέα στοιχεία αλλάζουν την εικόνα για το διπλό φονικό μητέρας και γιου

Νέα δεδομένα στην έρευνα για το διπλό φονικό στο Αίγιο οδηγούν τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε τον 26χρονο γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ιατροδικαστικά ευρήματα και τα λεγόμενα «αμυντικά τραύματα».

Νέο σενάριο στην έρευνα

Νέα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η προανάκριση για το διπλό φονικό στο Αίγιο οδήγησαν τις διωκτικές αρχές να εξετάσουν πλέον και το ενδεχόμενο η 54χρονη γυναίκα να σκότωσε τον 26χρονο γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Το σενάριο αυτό προκύπτει από την επανεξέταση των ιατροδικαστικών ευρημάτων και από τις αναλύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο επίκεντρο της διερεύνησης παραμένει και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος και δηλώνει αθώος. Παρ' όλα αυτά, οι Αρχές επανεξετάζουν την αλληλουχία των γεγονότων και τα τεχνικά στοιχεία του τόπου του εγκλήματος.

Τα βασικά τεκμήρια και οι απορίες

Μεταξύ των στοιχείων που κρίνεται σημαντικό να διευκρινιστούν είναι η φύση των λεγόμενων «αμυντικών τραυμάτων» που φέρουν τα θύματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζεται αν κάποια από αυτά τα τραύματα προέρχονται από προσπάθειες αυτοτραυματισμού ή αν αντέδρασαν σε εξωτερική επίθεση. Η αρχική ιατροδικαστική εκτίμηση και οι εργαστηριακές αναλύσεις αναμένονται να ρίξουν φως στο ζήτημα.

«Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Αυτά τα έχουν οι Αρχές. Και όταν δεν έχουμε την απόλυτη γνώση, δεν μπορούμε να έχουμε και την απόλυτη άποψη», αναφέρεται από τον ιδιωτικό ερευνητή που έχει σχέση με την οικογένεια.

Σημειώνεται ότι το σπίτι όπου βρέθηκαν τα θύματα έχει περίπου 55 τ.μ., γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το ότι ο προφυλακισθείς ισχυρίζεται πως δεν άκουσε το παραμικρό την επίμαχη νύχτα. Ο ιδιωτικός ερευνητής διερωτάται αν σε περίπτωση εισόδου τρίτου προσώπου αυτή έγινε «τόσο αθόρυβα, τόσο επαγγελματικά» ώστε να μην γίνει αντιληπτή στο μικρό αυτό σπίτι.

Τραυματικές βλάβες και εξέλιξη της υπόθεσης

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η γυναίκα δέχθηκε 20 μαχαιριές, ενώ ο γιος υπέστη 6 μαχαιριές και επιπλέον πυροβολισμό. Αυτές οι πληροφορίες παραμένουν κρίσιμες για την αναπαράσταση των γεγονότων και την εκτίμηση της χρονικής σειράς των ενεργειών.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία γυναίκας 54 Ηλικία γιου 26 Ηλικία συντρόφου 65 Εμβαδόν κατοικίας ~55 τ.μ. Μαχαιριές στη γυναίκα 20 Μαχαιριές στον γιο 6

Οι έρευνες επικεντρώνονται επίσης στον εργαστηριακό έλεγχο ιχνών αίματος και DNA επί ρούχων και αντικειμένων, καθώς δημοσιεύματα ανέφεραν ότι δεν βρέθηκαν αίμα ή DNA στον προφυλακισμένο Ιταλό σε πρώτο έλεγχο. Η Αστυνομία και ο ιατροδικαστής κρατούν ως προτεραιότητα την τεκμηρίωση της σκηνής και τη διασταύρωση των ευρημάτων με τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα.

Οι Αρχές αναμένουν συμπληρωματικά εργαστηριακά αποτελέσματα.

Το χρονικό της επίθεσης και η σειρά των τραυμάτων θεωρούνται κρίσιμα.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη και αναμένει τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία του Αιγίου, καθώς οι νέες εκδοχές αλλάζουν το πλαίσιο διερεύνησης και επηρεάζουν τόσο την ποινική αντιμετώπιση του προφυλακισμένου όσο και την αντίληψη για τα αίτια του εγκλήματος. Οι δικαστικές και εγκληματολογικές διαδικασίες θα κρίνουν ποια από τα μέχρι τώρα ευρήματα επιβεβαιώνονται και εάν θα προκύψουν νέες κατευθύνσεις που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω διευκρινίσεις.