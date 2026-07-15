Αλαφούζος νέος πρόεδρος της Super League — Μαρινάκης αναλαμβάνει το 2027/28

Μετά από πολύμηνες εντάσεις και δύο συνεχείς ισοψηφίες, επιτεύχθηκε συμφωνία για εναλλασσόμενη διετή προεδρία στη Super League: ο Γιάννης Αλαφούζος θα ηγηθεί φέτος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης την επόμενη σεζόν. Η εξέλιξη επιχειρεί να αποσοβήσει ρήξεις ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΕΠΟ και να διασφαλίσει τη λειτουργία της λίγκας.

Συμφωνία μετά από αδιέξοδο

Η Stoiximan Super League εισέρχεται σε νέα περίοδο ηγεσίας μετά από μια κρίσιμη ψηφοφορία και διαπραγματεύσεις που κάλυψαν τις τελευταίες ημέρες. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, εκλέχθηκε ως πρόεδρος για τη σεζόν 2026/27, ενώ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, συμφώνησε να αναλάβει την προεδρία την αμέσως επόμενη χρονιά.

Η συμφωνία προέκυψε αφού δύο συνεχόμενες ψηφοφορίες είχαν οδηγήσει σε ισοψηφίες, δημιουργώντας κίνδυνο παράλυσης στη λειτουργία της λίγκας. Η λύση της εναλλασσόμενης προεδρίας ενός έτους ανάμεσα στους δύο ισχυρούς παράγοντες κρίθηκε συμβιβαστική και πρακτικά απoτρέπει την άμεση όξυνση των σχέσεων με την ΕΠΟ.

“Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτό το λόγο”,

Η παραπάνω φράση αποδίδεται στον κ. Μαρινάκη, ο οποίος αρχικά είχε απορρίψει τη μορφή της τρίμηνης ή «1+1» πρότασης αλλά τελικώς αποδέχθηκε την εναλλαγή, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ρήξη. Από την πλευρά του κ. Αλαφούζου υπήρξε σταθερή στάση υπέρ της ανάληψης της προεδρίας για το πρώτο έτος.

Τι αλλάζει και ποιες είναι οι επιπτώσεις

Η συμφωνία έχει άμεσες συνέπειες σε τουλάχιστον τρεις τομείς:

Διοίκηση της λίγκας : Εξασφαλίζεται συνέχεια στη λήψη αποφάσεων και αποφεύγεται ο άμεσος κίνδυνος διοικητικού κενού.

: Εξασφαλίζεται συνέχεια στη λήψη αποφάσεων και αποφεύγεται ο άμεσος κίνδυνος διοικητικού κενού. Σχέσεις με την ΕΠΟ : Η λύση απομακρύνει την άμεση σύγκρουση που προέκυπτε από την πρόθεση της Ομοσπονδίας να στηρίξει συγκεκριμένη υποψηφιότητα.

: Η λύση απομακρύνει την άμεση σύγκρουση που προέκυπτε από την πρόθεση της Ομοσπονδίας να στηρίξει συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Εικόνα του πρωταθλήματος: Η συμφωνία λειτουργεί ως μερική κατευναστική κίνηση προς τους φιλάθλους και τους χορηγούς, οι οποίοι απαιτούν σταθερότητα και διαφανείς διαδικασίες.

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν ο συμβιβασμός αυτός θα αποδειχθεί ανθεκτικός σε πιέσεις και συγκρούσεις συμφερόντων ή αν θα είναι προσωρινός. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ψηφοφορία που προηγήθηκε θα είχε ως αποτέλεσμα την εκλογή του κ. Αλαφούζου με οριακή πλειοψηφία, εφόσον η ΕΠΟ τάσσονταν ανοιχτά υπέρ του.

Χρονοδιάγραμμα

Σεζόν Πρόεδρος Super League 2026/27 Γ. Αλαφούζος 2027/28 Β. Μαρινάκης

Σε επίπεδο μηνυμάτων προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, η επιλογή της εναλλασσόμενης προεδρίας επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για βιώσιμη διακυβέρνηση της λίγκας και στην πολιτική διαχείριση των εντάσεων μεταξύ μεγάλων ΠΑΕ. Παράλληλα, στέλνει σήμα ότι οι ισχυροί παράγοντες προτιμούν να διαπραγματεύονται λύσεις εντός του συστήματος παρά να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμες ρήξεις.

Η κοινή αποδοχή της ρύθμισης και η επιτυχής εφαρμογή της θα απαιτήσουν σαφείς κανόνες συνεργασίας, διαφάνεια στις αποφάσεις και εγγυήσεις ότι η λειτουργία της λίγκας δεν θα γίνεται αντικείμενο αποκλειστικών συμφερόντων. Οι επόμενες κινήσεις της ΕΠΟ και των υπόλοιπων ΠΑΕ θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία αυτού του μορφολογικά απλού αλλά πολιτικά σύνθετου συμβιβασμού.