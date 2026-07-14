Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Λάτα Αλιβερίου — ισχυρές δυνάμεις στο πεδίο

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 13 οχήματα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο· στάλθηκε μήνυμα από το 112.

Έκτακτη κινητοποίηση πυροσβεστικών μέσων στην Εύβοια

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα του δήμου Κύμης-Αλιβερίου. Η έκταση ανήκει διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων και οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς το περιστατικό λαμβάνει την προσοχή της Πυροσβεστικής και των τοπικών υπηρεσιών.

Στο πεδίο επιχειρούν συνολικά 45 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 13 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 20ής ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επιπλέον, παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λάτας #Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» — 112 Greece

Λόγω της κατάστασης εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, με σύσταση να παραμείνουν σε επιφυλακή και να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών. Οι δυνάμεις στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή για τον περιορισμό της επέκτασης του μετώπου και την προστασία κατοικημένων και ευαίσθητων περιοχών γύρω από τη φωτιά.

Τοποθεσία: Λάτα, Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων, Δήμος Κύμης-Αλιβερίου.

Λάτα, Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων, Δήμος Κύμης-Αλιβερίου. Δυνάμεις: 45 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου (20ή ΕΜΟΔΕ), 5 Α/Φ, 1 Ε/Π.

45 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου (20ή ΕΜΟΔΕ), 5 Α/Φ, 1 Ε/Π. Συστάσεις: τήρηση οδηγιών 112 και αποφυγή προσέγγισης του χώρου.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη. Η σημασία της άμεσης ενημέρωσης γίνεται εμφανής στην περίπτωση αυτή, καθώς η έκταση και ο χαρακτήρας του καμένου οικοσυστήματος μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια κατοικιών, υποδομών και την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι πολίτες του Αλιβερίου και των κοντινών οικισμών οφείλουν να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των πυροσβεστικών και αστυνομικών αρχών. Σε περίπτωση εντολής για προληπτική απομάκρυνση, πρέπει να ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές και να αποφεύγουν δρόμους κοντά στο μέτωπο. Οι οδηγοί να μην παρκάρουν οχήματα σε σημεία που δυσκολεύουν πρόσβαση των οχημάτων άμεσης ανάγκης.

Παράμετρος Στοιχείο Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 13 οχήματα Εναέρια μέσα 5 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο Μήνυμα 112 — παραμείνετε σε ετοιμότητα

Η κατάσταση παραμένει υπό συνεχή αξιολόγηση. Η τοπική κοινωνία και οι υπηρεσίες πρέπει να διατηρήσουν αυξημένη επαγρύπνηση έως ότου τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το περιστατικό.