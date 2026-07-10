Αλιβέρι: ο Αστέρας φέρνει Αμερικανό γκαρντ και αλλάζει ρόλο στη National League 1

Ο Αστέρας Αλιβερίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού guard Donovan Shangase, πρώτου ξένου παίκτη στην ιστορία του συλλόγου, ενόψει της συμμετοχής στην National League 1.

Νέα μεταγραφή που ενισχύει το αγωνιστικό προφίλ του Αστέρα

Ο τοπικός πρωταθλητής της ΕΣΚΑΣΕ, Αστέρας Αλιβερίου, ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Donovan Shangase, έναν Αμερικανό guard που προέρχεται από το Shorter University. Η προσθήκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την πόλη καθώς πρόκειται για τον πρώτο ξένο αθλητή στην ιστορία του συλλόγου, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για την παρουσία της στη National League 1.

ο οποίος γίνεται ο πρώτος ξένος αθλητής στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Shangase, ύψους 1,80 μ., παρουσιάστηκε ως σύγχρονος playmaker με ικανότητα τόσο στη δημιουργία όσο και στο σκοράρισμα. Τη σεζόν 2025-2026 αποτέλεσε ηγετική μορφή των Shorter Hawks στην NCAA Division II, με στατιστικά που δείχνουν την επιρροή του στο παιχνίδι των συμπαικτών και στον ρυθμό του αγώνα.

Τα νούμερα της τελευταίας του χρονιάς καταγράφουν ουσιαστική παραγωγή στο παρκέ και εξηγούν γιατί ο Αστέρας επένδυσε στην απόκτησή του:

Στατιστικό Αξία Μέσοι πόντοι 19,6 Μέσες ασίστ 5,2 Μ. ριμπάουντ 2,7 Τρίποντα 38,1% Ελεύθερες βολές 83,8% Μ. χρόνος συμμετοχής 38,6 λεπτά

Με αυτά τα δεδομένα ο Shangase βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους της Conference Carolinas, ανέλαβε μεγάλο χρόνο συμμετοχής και επιβραβεύτηκε με την επιλογή του στη Second Team All-Conference. Επιπλέον, ξεπέρασε το φράγμα των 1.000 πόντων καριέρας κατά την παρουσία του στο Shorter University, μετά από μεταγραφή από το Bevill State Community College.

Για τους κατοίκους του Αλιβερίου και τους φιλάθλους του Αστέρα, η μεταγραφή σηματοδοτεί τα εξής:

Αύξηση ανταγωνιστικότητας της ομάδας στην National League 1, μέσω εμπειρίας σε αμερικανική κολεγιακή λίγκα.

Αύξηση ενδιαφέροντος για τα παιχνίδια του Αστέρα στην τοπική κοινότητα και πιθανή επιστροφή μεγαλύτερου κόσμου στις εξέδρες.

Ενδεχόμενη αλλαγή ρόλων στο ρόστερ: ο Shangase αναμένεται να αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο στην περιφέρεια.

Η μεταγραφή δεν περιορίζεται μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο: πρόκειται για ένα βήμα που μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική του συλλόγου σε οργανωτικό και επικοινωνιακό επίπεδο. Η παρουσία ξένου παίκτη σε έναν σύλλογο με τοπικές ρίζες όπως ο Αστέρας ανοίγει δρόμους για νέα πρότυπα προπονητικής, συνεργασίες και προσέλευση χορηγιών, αναλόγως της εξέλιξης των αποτελεσμάτων.

Η διοίκηση του Αστέρα έχει πλέον στα χέρια της ένα εργαλείο για να ενισχύσει την εικόνα της ομάδας στην κατηγορία. Το επόμενο διάστημα θα δείξει κατά πόσον η προσθήκη αυτή θα μεταφραστεί σε σταθερή βελτίωση των αποτελεσμάτων και σε θετικό αντίκτυπο για την τοπική κοινωνία του Αλιβερίου.