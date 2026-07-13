Στη Τρίπολη η πρώτη δημόσια Ακαδημία Φαρμάκου — νέα επαγγελματικά μονοπάτια και συνεργασίες

Το Υπουργείο Παιδείας και η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας συμφώνησαν την ίδρυση στην Τρίπολη της πρώτης δημόσιας Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα του φαρμάκου, με δωρεάν φοίτηση, αμειβόμενη πρακτική και δέσμευση απορρόφησης αποφοίτων.

Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Τρίπολη

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την ίδρυση στην Τρίπολη της πρώτης δημόσιας Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου, μετά από συμφωνία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας. Η Ακαδημία θα λειτουργεί ως παράρτημα της δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Τρίπολης και εντάσσεται στο πλαίσιο του νόμου 5237/2025.

Το εγχείρημα στοχεύει στην παροχή προγραμμάτων επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προσφέροντας δωρεάν φοίτηση, αμειβόμενες πρακτικές και συνεργασίες με τη φαρμακοβιομηχανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται η απορρόφηση του 40% των αποφοίτων από τις εταιρείες του κλάδου.

Για την τοπική κοινωνία της Τρίπολης, η πρωτοβουλία σηματοδοτεί τόσο εκπαιδευτική όσο και οικονομική συνέπεια. Στο κείμενο της συμφωνίας επισημαίνεται ότι η περιοχή εξελίσσεται σε κέντρο δραστηριοτήτων του φαρμάκου, καθώς «

Η Τρίπολη εξελίσσεται σε κέντρο φαρμάκου, με τρία εργοστάσια που ήδη κατασκευάζονται, και η τοπική κοινωνία γίνεται συμμέτοχος σε αυτή τη δυναμική.

Δωρεάν φοίτηση για τους συμμετέχοντες.

για τους συμμετέχοντες. Αμειβόμενη πρακτική σε φορείς του κλάδου.

σε φορείς του κλάδου. Στόχος απορρόφησης 40% των αποφοίτων από τις εταιρείες του τομέα.

Η λειτουργία της Ακαδημίας ενισχύει τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, με άμεσο όφελος για νέους του νομού Αρκαδίας που αναζητούν εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση χωρίς οικονομικό κόστος φοίτησης. Επιπλέον, η παρουσία εγκαταστάσεων παραγωγής στον τόπο αναμένεται να πολλαπλασιάσει τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και απασχόλησης.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Νομικό πλαίσιο Νόμος 5237/2025 Επίπεδο προσόντων Επίπεδο 5 Εθνικού Πλαισίου Εγγυημένη απορρόφηση 40% των αποφοίτων Σύνδεση με αγορά Συνεργασία με Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου στην πράξη, μέσω της συγκεκριμένης Ακαδημίας, αναμένεται να λειτουργήσει ως πρότυπο για ανάλογες πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο. Για τους επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής, η Ακαδημία προσφέρει εξειδικευμένο προσωπικό και μειώνει το κόστος εκπαίδευσης και ένταξης νέων εργαζομένων στην παραγωγή.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την οργάνωση των προγραμμάτων, την ενεργοποίηση των πρακτικών συνεργασιών και την ανακοίνωση των προθεσμιών για εγγραφές. Η τοπική κοινωνία και οι εκπαιδευτικοί φορείς θα παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι δυνατότητες απασχόλησης και ανάπτυξης που ανοίγονται για την Τρίπολη και την ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας.