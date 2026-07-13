Αμφιβολίες για την ταυτότητα του οδηγού σε θανατηφόρο δυστύχημα με απορριμματοφόρο

Ο πατέρας της 15χρονης εκφράζει αμφιβολίες για το εάν το πρόσωπο που υπεβλήθη σε τεστ και έδωσε αίμα ήταν ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Η υπόθεση εξετάζεται από την Τροχαία και τις κάμερες στο σημείο.

Νέα ερωτήματα στην έρευνα για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 15χρονη

Στη σκιά του θανάτου της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, οι έλεγχοι της Αστυνομίας συνεχίζονται καθώς προκύπτουν αμφιβολίες για το ποιος βρισκόταν στο τιμόνι του απορριμματοφόρου τη στιγμή της σύγκρουσης. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο 48χρονος οδηγός αρνείται ότι είχε εμπλοκή στο ατύχημα και δηλώνει πως πέρασε από το σημείο χωρίς σύγκρουση, επέστρεψε στο αμαξοστάσιο και πήγε στο σπίτι του.

Κατόπιν ειδοποίησης από την υπηρεσία, ο 48χρονος εμφανίστηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και έκανε εξέταση αίματος, προκειμένου να γίνει αλκοτέστ. Ο πατέρας της ανήλικης, ωστόσο, αμφισβητεί ότι το άτομο που υπεβλήθηκε στις εξετάσεις είναι το ίδιο που οδηγούσε το όχημα την ημέρα του δυστυχήματος.

«Άλλος οδηγούσε το απορριμματοφόρο, άλλος πήγε και έδωσε αίμα και πήγε στην αστυνομία.»

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά αναμένεται από την εξέταση των κινηματογραφικών καταγραφών στο σημείο, όπου υπάρχουν κάμερες που κατέγραψαν τη σκηνή της τραγωδίας. Οι αρχές θα ταυτοποιήσουν πρόσωπα και θέσεις οχημάτων με βάση το οπτικό υλικό και τα τεχνικά δεδομένα του οχήματος (GPS), που ήδη αναφέρονται ως στοιχείο στην πλοκή της έρευνας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και έντονη συγκινησιακή αντίδραση στην τοπική κοινότητα και στον αθλητικό χώρο: ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ακύρωση φιλικού αγώνα ως φόρο τιμής στη μνήμη της αθλήτριας. Η οικογένεια και ο σύλλογος βρίσκονται σε πένθος, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της ανάκρισης.

Θύμα : 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ.

: 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ. Οδηγός οχήματος : 48χρονος, αρνείται εμπλοκή και υπεβλήθη σε εξέταση αίματος.

: 48χρονος, αρνείται εμπλοκή και υπεβλήθη σε εξέταση αίματος. Καίρια στοιχεία: υλικό από κάμερες στο σημείο και δεδομένα GPS του απορριμματοφόρου.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την προανάκριση. Οι κάτοικοι και οι χρήστες των δρόμων της περιοχής έχουν δικαίωμα να ζητούν διαφάνεια στην έρευνα, ενώ οι αποφάσεις της Αστυνομίας θα καθορίσουν τυχόν περαιτέρω ποινικές ενέργειες. Η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης και για τα πρόσωπα που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο όχημα συνεχίζεται.

Στοιχείο Κατάσταση Ηλικία θύματος 15 ετών Ηλικία οδηγού 48 ετών Κύρια αποδεικτικά στοιχεία Κάμερες σημείου, GPS απορριμματοφόρου, εξέταση αίματος

Οι κάμερες και τα τεχνικά στοιχεία αναμένεται να ρίξουν φως στο ερώτημα που θέτει η οικογένεια της νεαρής: ποιος βρισκόταν πράγματι πίσω από το τιμόνι του απορριμματοφόρου εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τότε, η κοινότητα της Θεσσαλονίκης παραμένει σε αναμονή για αποτελέσματα της επίσημης έρευνας.