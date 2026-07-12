Τροχαίο στη Σταυρούπολη: 70χρονη οδηγός συνελήφθη έπειτα από σύγκρουση υπό την επήρεια αλκοόλ

Μία 70χρονη έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε διερχόμενο αυτοκίνητο στη Σταυρούπολη. Δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί· η οδηγός συνελήφθη μετά θετικού αλκοτέστ.

Το περιστατικό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Σταυρούπολης, όταν μια 70χρονη ημεδαπή οδηγός έχασε τον έλεγχο του επιβατικού της οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι οποίες διενήργησαν τον προβλεπόμενο έλεγχο. Κατά το καθιερωμένο αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και συνελήφθη επί τόπου.

η 70χρονη βρέθηκε να οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ

Διερεύνηση και νομικές ενέργειες

Οι αστυνομικές αρχές προχωρούν στην προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος. Σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίζεται η προβλεπόμενη δικογραφία για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και για πρόκληση ατυχήματος. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επιπλέον στοιχεία για την πορεία της νομικής διαδικασίας ή για τυχόν διοικητικά μέτρα σε σχέση με την άδεια οδήγησης.

Τοπικές συνέπειες και σημεία προσοχής

Παρά την έλλειψη σοβαρών τραυματισμών, το γεγονός εγείρει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας στη Σταυρούπολη. Τροχαία περιστατικά με εμπλοκή ηλικιωμένων οδηγών και κατανάλωσης αλκοόλ αναδεικνύουν την ανάγκη για στοχευμένους ελέγχους, ενημέρωση και προληπτικές δράσεις στην τοπική κοινότητα. Επιπλέον, οι υλικές ζημιές δημιουργούν επιβάρυνση για τους εμπλεκόμενους και ενδεχόμενα ασφάλιστρα ή αποζημιώσεις.

Χρονικό: ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου στη Σταυρούπολη.

ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου στη Σταυρούπολη. Εμπλεκόμενοι: δύο επιβατικά οχήματα, οδηγός 70 ετών συνελήφθη.

δύο επιβατικά οχήματα, οδηγός 70 ετών συνελήφθη. Αποτέλεσμα: όχι σοβαροί τραυματισμοί, σημαντικές υλικές ζημιές.

Συμπεράσματα για τους κατοίκους

Οι κάτοικοι της Σταυρούπολης πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους και παρεμβάσεις σε περιστατικά οδικής ανάμειξης με αλκοόλ. Η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής στην οδήγηση, ιδιαίτερα ώρες αιχμής και σε κατοικημένες περιοχές. Τυχόν νεότερα στοιχεία από την προανάκριση αναμένεται να διευκρινίσουν τα αίτια της σύγκρουσης και τις ευθύνες.

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Η συνέχεια της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από τα συμπεράσματα της προανάκρισης της Τροχαίας Θεσσαλονίκης και από όποια δικαστική εξέλιξη προκύψει.