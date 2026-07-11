Αναδρομικά δημοτικά τέλη «φούσκωσαν» λογαριασμούς ρεύματος στο Νότιο Πήλιο

Κατοικοι του Νοτίου Πηλίου παραλαμβάνουν πρόσφατα λογαριασμούς με υψηλές χρεώσεις που αποδίδονται σε αναδρομικά δημοτικά τέλη για αδήλωτα τετραγωνικά ή για τροποποιήσεις τελών, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες και αιτήματα για διευκρινίσεις από την οικονομική υπηρεσία του δήμου.

Αιφνίδιοι «φουσκωμένοι» λογαριασμοί και έντονη ανησυχία

Τις τελευταίες ημέρες δημότες του Νοτίου Πηλίου παρέλαβαν λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντικά αυξημένες χρεώσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην κατανάλωση ρεύματος αλλά σε αναδρομικά δημοτικά τέλη που τους ζητήθηκαν εφάπαξ. Κατοίκοι σε διάφορα χωριά επιβεβαίωσαν μεταξύ τους τις «έξτρα» χρεώσεις και απευθύνθηκαν στην οικονομική υπηρεσία του δήμου για εξηγήσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες διευκρινίσεις από τη δημοτική διοίκηση, οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν:

αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα που δηλώθηκαν το 2020,

αναμόρφωση των δημοτικών τελών που εφαρμόστηκε πέρυσι,

δημοτικά τέλη που δεν είχαν εισπραχθεί από παρόχους ενέργειας και τώρα επιδιώκεται η είσπραξή τους.

«Μπορεί να είναι από τα αδήλωτα τετραγωνικά που δηλώθηκαν το 2020, μπορεί να είναι από την αναμόρφωση δημοτικών τελών που περάσαμε πέρυσι ή από δημοτικά τέλη που δεν είχαν εισπραχθεί από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας»,

Η αναφορά αυτή αποδόθηκε στον αντιδήμαρχο Οικονομικών, ενώ η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας σημείωσε ότι πρόκειται για χρεώσεις που αντιστοιχούν σε τ.μ. ακινήτων που δεν είχαν δηλωθεί και ότι το 2020 είχε ανοίξει πλατφόρμα για διορθωτικές δηλώσεις τετραγωνικών.

Ωστόσο, εκατοντάδες δημότες βρέθηκαν στην κατάσταση να κληθούν να καταβάλουν ποσά που αφορούν ακόμα και περίοδο πριν από έξι χρόνια, καθώς ο δήμος φαίνεται ότι δεν είχε μεταφέρει τότε τις διορθώσεις προς τους παρόχους ενέργειας. Σε αρκετές περιπτώσεις οι καταναλωτές δηλώνουν ότι τα ποσά των αναδρομικών υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος της ίδιας της ενέργειας στους λογαριασμούς.

Ζήτημα Επίπτωση στους δημότες Αδήλωτα τετραγωνικά (πλατφόρμα 2020) Εφάπαξ αναδρομικές χρεώσεις Αναμόρφωση δημοτικών τελών Αλλαγή κλιμάκων/ποσών επιβαρύνσεων Μη είσπραξη από παρόχους Μεταφορά οφειλών σε καταναλωτές

Οι αντιδράσεις των κατοίκων περιλαμβάνουν επίσκεψη στην οικονομική υπηρεσία του δήμου για διευκρινίσεις και αίτημα για ανάλυση των χρεώσεων. Κάποιοι ιδιοκτήτες που είχαν δηλώσει σωστά τα τετραγωνικά τους βρέθηκαν επίσης χρεωμένοι, και κατά την προσέλευσή τους διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε άλλη κατηγορία οφειλετών, γεγονός που αύξησε τη σύγχυση.

Για τους κατοίκους της περιοχής οι συνέπειες είναι άμεσες: πολλοί θα χρειαστεί να καλύψουν εφάπαξ σημαντικά ποσά σε περίοδο τουριστικής αιχμής και υψηλών δαπανών. Παράλληλα εγείρονται ζητήματα διαφάνειας στη διαχείριση των δεδομένων ακινήτων από τον δήμο και στην έγκαιρη ενημέρωση των παρόχων ενέργειας.

Ερωτήματα που μένουν προς απάντηση από τη δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες είναι, μεταξύ άλλων:

Ποιο είναι το ακριβές εύρος των οφειλών ανά περίοδο και ανά ιδιοκτήτη,

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης ή επιμερισμού των αναδρομικών,

Πώς θα ενημερωθούν οι κάτοικοι ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες αιφνίδιες χρεώσεις στο μέλλον.

Η δημοτική υπηρεσία οικονομικών έχει ήδη καλέσει πολίτες για διευκρινίσεις, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τις διαδικασίες εξόφλησης και για πιθανά μέτρα διευκόλυνσης των κατοίκων που πλήττονται οικονομικά.

Τοπική επίπτωση: Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από τους κατοίκους του Νοτίου Πηλίου, ιδίως από νοικοκυριά και μικρούς ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς οι απρόβλεπτες αναδρομικές επιβαρύνσεις επηρεάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τον τουριστικό προγραμματισμό της περιοχής.